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S&P, Japonya'nın kredi notunu ve görünümünü teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Japonya'nın kredi notunu ve not görünümünü teyit etti.

03.04.2020 15:10 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:10
S&P, Japonya'nın kredi notunu ve görünümünü teyit etti
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Japonya 'nın kredi notunu ve not görünümünü teyit etti.
Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada Japonya'nın "A+/A-1" olan kredi notunun ve pozitif not görünümünün teyit edildiği belirtildi.
Açıklamada, koronavirüs salgınının ülkenin mali istikrar sürecini engellemesine rağmen, 1-2 yıllık dönemde sürecin yeniden yoluna girmesinin beklendiği kaydedildi.
S&P açıklamasında görünümün pozitifte tutulmasına gerekçe olarak ise gelecek 1-2 yıllık dönemde kamu borcunun ekonomiye olan oranının azalması yönündeki beklenti gösterildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Japonya, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››S&P, Japonya'nın kredi notunu ve görünümünü teyit etti - Ekonomi

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