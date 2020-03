S.T.A.L.K.E.R. 2'den İlk Ekran Görüntüsü Geldi

S.T.A.L.K.E.R. 2 geri dönüyor. GSC Game World, geliştirilme aşamasındaki devam oyununun ilk ekran görüntüsünü paylaştı.S.T.A.L.K.E.R. 2 esasen S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat oyununun çıkışından birkaç ay sonra, 2010 yılı içerisinde duyurulmuştu. Ancak geliştirilme aşaması 2012 yılında durdurulmuştu. Ortaya çıkan söylentiler, geliştirici GSC Game World stüdyosunun sahibi Sergiy Grygorovych'in geliştirilme sürecinden memnun olmadığı, projeye yeteri kadar yatırımın yapılmadığı, stüdyo içi anlaşmazlıkların veya finansal problemlerin yaşandığı gibi farklı farklı nedenlere işaret ediyordu.Resmi röportajlar ise orijinal konseptte yeni düşmanların, yeni yerlerin, insan yapımı eserlerin yeni kullanımlarının ve kadın avcıların olması planlandığını ortaya çıkartmıştı. Ne var ki geliştirilme aşamasının durdurulmasının üzerinden fazla geçmeden S.T.A.L.K.E.R. 2 iptal edilmişti.Bu hadiseden altı yıl sonra, yani 2018 yılının Mayıs ayı içerisinde, GSC Game World Twitter hesabı üzerinden oyunun geliştirilme aşamasının yeniden başladığı duyuruldu. Dün ise ilk ekran görüntüsü yayınlandı.Şu an için S.T.A.L.K.E.R. 2 ile ilgili pek fazla bir şey bilinmiyor. Unreal Engine 4 ile geliştirilen oyun, birinci kişi bakış açısından oynanan hayatta kalma-korku türünde olacak. Bunların yanı sıra, her şey yolunda gittiği takdirde 2021 yılı içerisinde satışa sunulması planlanıyor.Geliştirici stüdyo GSC Game World, bu yıl içerisinde daha fazla detayın bizlerle paylaşılacağının sözünü verdi. Yani hikayesi, sunacağı yenilikler ve çıkış platformları dahil merak edilen birçok detayı öğrenebileceğiz. Umalım da bir kez daha iptal edilmesin ve yıllardır beklediğimiz devam oyununa kavuşalım. Gelişmeleri takip etmeye devam.

Kaynak: Tamindir