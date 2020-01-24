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S.Yaşar Resim Müzesi'ne İZKA'dan Destek

İzmir Kalkınma Ajansı(İZKA), Kültür Varlıklarının Korunması ve Yaşatılması Mali Destek Programı kapsamında projelendirmede mali destek sağlayacak.

24.01.2020 12:04 | Son Güncelleme: 24.01.2020 12:04S.Yaşar Resim Müzesi'ne İZKA'dan Destek

Yaşar Topluluğu'nun kurucusu ve onursal başkanı Selçuk Yaşar tarafından eski bir evinin restore ettirilmesiyle 'nin ilk özel resim müzesi olarak 1985 yılında açılan ve 1990 yılında müzenin alt katında açılan galeriyle İzmir'in kültür-sanat yaşamını zenginleştiren, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı'na ait S.Yaşar Resim Müzesi ve Galerisi'nin rölöve, restütisyon ve restorasyon projesi hazırlandı.

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı'nın kültür ve sanata katkı sağlamak amacıyla hizmete açtığı S.Yaşar Resim Müzesi ve Sanat Galerisi, 1985-2020 yılları arasında Dyo Sanat Ödülleri daimi sergisinin yanı sıra286 sergiye ev sahipliği yaparak her ay birbirinden değerli sanatçıların eserlerini ve sanatseverleri ağırladı.

Rölöve, restütisyon ve restorasyon projeleri tamamlanan ve İZKA'nın da, Kültür Varlıklarının Korunması ve Yaşatılması Mali Destek Programı kapsamında projelendirme desteği vereceği S.Yaşar Resim Müzesi ve Sanat Galerisi'nin, proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından Selçuk Yaşar Kültür ve Sanat Merkezi olarak sanata ve sanatseverlere hizmet vermesi planlanıyor.

"Bu yayın İzmir Kalkınma Ajansının desteklediği Selçuk Yaşar Kültür ve Sanat Merkezi Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı'na aittir ve İzmir Kalkınma Ajansının ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz.''


Selçuk Yaşar, Türkiye, İzmir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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