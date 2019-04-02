Saadet Doğan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP DİYARBAKIR EĞİL belediye başkan adayı olan Saadet Doğan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. DİYARBAKIR EĞİL ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Saadet Doğan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP DİYARBAKIR EĞİL adayı Saadet Doğan kimdir? BTP DİYARBAKIR EĞİL adayı Saadet Doğan yüzde kaç oy aldı?

Saadet Doğan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP DİYARBAKIR EĞİL belediye başkan adayı olarak gösterilen Saadet Doğan EĞİL ilçesinde % 0,50 oranında oy almıştır. EĞİL ilçesinde % 0,50 oranında oy olan Saadet Doğan adlı BTP adayı toplamda 56 adet oy sayısına ulaştı.

Saadet Doğan Kimdir?

Saadet Doğan, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde BTP Diyarbakır Eğill Belediye Başkan Adayı oldu.

DİYARBAKIR EĞİL ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.