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Saadet İlçe Başkanları Kırıkhan'da Toplandı

Saadet Partisi Hatay İl Başkanı Mustafa Eğe başkanlığında ilçe başkanları toplantısı ve Kırıkhan ilçe teşkilatı yeni binasının açılışı yapıldı.

22.01.2020 16:51 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:51Saadet İlçe Başkanları Kırıkhan'da Toplandı

İstişare toplantısında ilçelerin sorunları, bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak çalışmalar konuşuldu.

İl Başkanı Eğe, samimi bir ortamda gerçekleşen açılışta yaptığı açıklamada " ilçemiz ve teşkilatımız adına hayırlı olsun. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah en güzel çalışmaları yapmayı nasip eylesin" dedi.

Saadet Partisi il teşkilatı olarak ilçelerde kongre sürecine girildiğini belirten Hatay İl Başkanı Mustafa Eğe, çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, kongresi gelen ilçelerin ivedilikle kongrelerini gerçekleştireceklerini, kadroları güçlendirerek gelinen noktada ülkenin ve ilin sorunlarına köklü geçmişi ve dürüst kadrolarıyla Saadet Partisi'nin umut haline geldiğini söyledi.

Kırıkhan İlçe Başkanı Atilla Erol da "yıllardır kiraladığı binalarda hizmet veren Saadet Partisi Kırıkhanİlçe Başkanlığı, bundan sonra kendisine ait yerinde hizmet vermeye devam edecek. İlçemize, Hatay'ımıza ve ülkemize hakim en güzel hizmeti yapmak için hayırları vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.


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Kaynak: Bültenler

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