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İntihar eden Saadet öğretmen, annesine intihardan önce "Öğrencilerin önünde bana yumruk attılar" demiş

Gaziantep'te Türkçe öğretmenliği yapan Saadet öğretmen, 6 katlı bir binanın terasından atlayarak hayatını kaybetmişti. Saadet öğretmenin annesi Gönül Harmancı, kızının intihardan önce kendisini arayıp helallik istediğini belirterek, "Bana, öğretmenlik hayatımı bitirdiler, öğrencilerin önünde bana yumruk attılar' dedi." diye konuştu.

14.11.2019 19:12 | Son Güncelleme: 14.11.2019 19:19

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 'te 6 katlı apartmanın terasından atlayarak, yaşamına son veren Türkçe öğretmeni Saadet Harmancı'ya (25) okulda mobbing uygulandığı iddiaları ile ilgili soruşturma başlattı. Gönül Harmancı (42) kızının intiharından 10 dakika önce kendisini arayıp, helallik istediğini belirterek, "Bana, öğretmenlik hayatımı bitirdiler, öğrencilerin önünde bana yumruk attılar' dedi. Kendisine bağırdım, 'Yapma' dedim ama dinletemedim" dedi.

"OKUL MÜDÜRÜ VE YARDIMCISI SÜREKLİ BASKI YAPTI" İDDİASI

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Ağılcık köyünde oturan Türkçe öğretmeni Saadet Harmacı, geçen nisan ayında Gaziantep 23 Nisan Mahallesi'ndeki Beykent İmam Hatip Ortaokulu'na atandı. Mayıs ayında stajyer öğretmen olarak göreve başlayan Saadet Harmancı, ailesine, okul müdürü ve yardımcısının sürekli kendisine baskı yaptığını iddia etti.

Yakın arkadaşlarına da bu durumdan söz eden Harmancı, okul müdürü ve yardımcısını sık sık kendisine ve diğer stajyer öğretmenlere, "Memurluk hayatınız pamuk ipliğine bağlı. Sizi bitiririz" diyerek baskı yaptığını söyledi.

ANNESİNDEN HELALLİK İSTEDİ

10 Kasım günü Afyonkarahisar'da oturan annesi Gönül Harmancı'yla 3 kez görüşen Saadet Harmancı, en son 18.00 sıralarında tekrar arayarak helallik istedi. Annesiyle konuştuktan sonra sosyal medyadan veda niteliğinde 4 paylaşım yapan Harmancı, en son saat 21.00 sıralarında mesaj atarak öğrencileri ve arkadaşları ile vedalaştı. 23 Nisan Mahallesi 17 Nolu Cadde'de bulunan bir kafeye gelen Saadet Harmancı, iddiaya göre doktor olduğu öğrenilen nişanlısı C.Ö. ile de telefonla görüştükten sonra saat 21.30 sıralarında 6 katlı binanın en üst katına çıkarak kendisini boşluğa bıraktı.

Beton zemine düşen Harmancı, ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Harmancı, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Gönül Harmancı, saat 03.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Saadet Harmancı'nın cenazesi yapılan otopsinin ardından geçen salı günü memleketi Emirdağ ilçesi Ağılcık köyünde toprağa verildi.

"MOBBİNG'E UĞRAMAKTAN YAPAMADIM"

Saadet Harmancı'nın intiharından önce sosyal medya hesabından "Öğrencilerim haklarını helal etsinler. Gözüm gibi baktım hepsine, üzülmesinler, ben yapamadım mobbinge uğramaktan. Allah'a emanetsiniz canım öğrencilerim" paylaşımında bulunduğu belirlendi.

Saadet Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı başka bir paylaşımda ise "Sevdiğim, seni çok seviyorum. Kendine hani hep söylerdim sen benim doktorumsun, hep öylesin işte, dikkat et kendine. Öğrencilerim haklarını helal etsinler gözüm gibi baktım hepsine, üzülmesinler, ben yapamadım mobbinge uğramaktan. Allah'a emanetsiniz canım öğrencilerim, hep iyi hatırlayın beni, pasta kesmiştik en son, size kırmızı kalpli pastalar bırakıyorum. Diğer öğrencilerime de sözümdü unutmadım, bir gün görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun, sizi her zaman seven öğretmeniniz Saadet. Her gün pamuk ipliğine bağlısınız sözünden bıktım usandım" yazdığı görüldü.

MEB, mobbing iddialarıyla ilgili olarak Saadet Harmancı'nın görev yaptığı ortaokulda idari soruşturma başlattı. Mobbing iddialarını araştırmak üzere müfettiş görevlendirildi.

"OKUL İDARESİ KIZIMIZI EZDİ"

Gönül Harmancı'nın halası Derya Harmancı, yeğeninin nişanlısı Ç.Ö.'nün kendisini arayarak "Saadet hap aldı. Hemen ulaşın" dediğini anlattı. Yeğenini 3 defa aradığını ancak her seferinde meşgule aldığını belirten Harmancı, "Dördüncü aramamda cevap verdi. Bana, 'Hala ben gidiyorum' dedi. Sürekli müdür ve müdür yardımcısının kendisine baskı yaptığını söylüyordu. Müdür ve müdür yardımcısı yeğenime süreki 'Sizin meslek hayatınız burada pamuk ipliğine bağlı' diyormuş. Bunu bize ve arkadaşlarına hep söyledi. Okul idaresi çocuğumuzu ezdi, baskılara dayamadı ve canına kıydı" dedi.

"KIZIM ATLAMADAN 10 DAKİKA ÖNCE YİNE ARADI"

Anne Gönül Harmancı ise okul yönetimi hakkında şikayetçi olduğunu söyledi. Kızının olay günü saat 16.30 sıralarında kendisini arayıp, "Anne hakkını helal et" dediğini belirten anne Harmacı, "Kızım atlamadan 10 dakika önce yine aradı. Bana 'Öğretmenlik hayatımı bitirdiler. Okulda öğrencilerin önünde bana yumruk attılar. Kendisine bağırdım, 'yapma' dedim ama dinletemedim. Yavrum okuldaki baskılardan şikayet ediyordu. Özellikle müdür yardımcısından şikayetçiydi. Sürekli kendisine eziyet ettiğini söylüyordu. Hepsinden şikayetçiyiz" diye konuştu.

İntihar eden Saadet öğretmen, annesine intihardan önce

Gaziantep, Anne, 3. Sayfa, Yaşam

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (31)
SÖZÜN BİTTİĞİ YER:Allah''iniz belanizi tez zamanda versin, ben de görebileyim, duyabileyim; sonra ölsem de gam yemem. . . reziller.
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İÇİMİZ RAHAT EDECEK:POLİSİMİZ BU FİZİKSEL VE ZİHİNSEL ŞİDDET GÖREN SAADET ÖĞRETMENİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMAZ VE SUÇLULARA CEZASINI TEZ VERİR. İÇİNİZ RAHAT OLACAK BAKIN GÖRÜN.
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PAKO:YAZIKLAR OLSUN SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ
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YONETİCİLİK YAPAMAYAN YONETİCİLER:Mobing uygulayan yoneticiye ciddi bir ceza verilmesi lazim devlet kurumu kimsenin ciftligi degil. Herkes isini ciddiye alip yapmali kimse kimseye mobing uygulama hakki yok
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DEGENEK:Oha.. iş döndü dolaştı sevgili bitti sıra okullara geldi :) trafik cezası yese,intahar etse bu sefer polise yapisacaklar... saplantılı tipler bunlar..birilerine zarar vermeden kendi canlarının bile yasını tutamayan asalaklar..okulla, müdürle ne ilgisi var intahar in..bunlarla intahar ediyorsa e zaten hazırmış bahane arıyormuş derler..ah bu aileler..gidinde gencecik kızımızın yasını tutun biraz.. show menler
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AÇIKÇASI:hiçbir sebep intiharı haklı göstermez la
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ADEM:İdareler sıkıntılı...
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GAZİ:hepsi eğitim birsenci
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XXX:Bu doğru olamaz. Müdür ya da yaveri böyle yapamaz. Kaç yıl bizde öğretmenlik yaptık. İşin işinde başka birşeyler var sanki
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UNTİMSAH:Bir ogretmen olarak iddaa edilen mobbing e inaniyorum. Yoneticiligi ogretmenligi beceremeyenler yapiyor bu ulkede. Herkes biliyor. Bakanimiz da biliyor hatta yapmak istedigi hamlelerin de siyasi olarak engellendigini de gayet iyi biliyoruz. Yandaslik ve siyasetin meb de sona erdigi gun ucusa gececegiz.samimiyim.
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