Saadet öğretmen: İstismarı ihbar etmiyorsanız vatan hainisiniz

ANTALYA'da sınıf öğretmenleri tarafından cinsel istismara uğrayan 25 çocuğun davasını takip etmek için Antalya'ya gelen Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan, duruşmalara konulan basın yasağını eleştirip öğretmenlere çağrıda bulundu. Özkan, "İstismarı ihbar etmiyorsanız, vatan hainisiniz" dedi.

Antalya'da bir devlet okulunda, 4'üncü sınıfta eğitimi gören 9-10 yaşındaki 25 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile tutuklu yargılanan sınıf öğretmeninin davası için Antalya'ya gelen UCİM Başkanı Saadet Özkan, basına kapalı duruşma sonunda gazetecilere Adliye binası dışında dernek üyeleriyle birlikte açıklama yaptı. Duruşmalara konulan basın yasağını eleştiren Özkan, "Diyorlar ki skandal olmasın. Yapılan kirli durumlar ortaya çıkmasın. Şimdi soruyorum, biz bu çocukları nasıl koruyacağız. Biz bu çocukları korumak için ne yapacağız" dedi.

Sadece suça sürüklenen çocuklar için değil, mağdur çocuklar için acilen ihtisas mahkemeleri kurulması gerektiğini vurgulayan Saadet Özkan, "Madem yargıda bir reform var. Bu reformu çocuklar için yapın. Bu ülkenin milletvekilleri, bakanları, bu ülkenin siyasi parti liderleri çocuklar için grup toplantılarında konuşmuyorsa, sadece bir vaka olduğunda, çocuklar öldüğünde canları yandığında konuşuyorsa, bu bir gündem değil. Bu hepimizin çocukları. Artık herkes elini, gövdesini taşın altına koymak zorunda. Bizler vatan, ülke olarak iyi insanlarla bir aradayız. Bu insanlara yaptıklarından dolayı daha da cesaret vermeyelim. Ülkenin iyi insanları ile birlikte cesareti aşılayalım. Acıdan değil, ilham veren hikayelerden beslenelim. Çocukları koruyalım" diye konuştu.

ÖĞRETMENLERE SESLENDİ

Öğretmenlere de seslenen Özkan, "Bulunduğunuz bir yerde istismarcı varsa, bu sizin kocanız, müdürünüz, akrabanız, her neyiniz olursa olsun eğer siz ihbar etmiyorsanız siz de bu ülkenin vatan hainlerisiniz. Herkes sesini çıkarsın, herkes mücadeleye katılsın" dedi.

- Antalya

Kaynak: DHA