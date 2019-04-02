Saadet Özdemir Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP SAKARYA SERDİVAN belediye başkan adayı olan Saadet Özdemir isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SAKARYA SERDİVAN ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Saadet Özdemir isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP SAKARYA SERDİVAN adayı Saadet Özdemir kimdir? BTP SAKARYA SERDİVAN adayı Saadet Özdemir yüzde kaç oy aldı?

Saadet Özdemir Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP SAKARYA SERDİVAN belediye başkan adayı olarak gösterilen Saadet Özdemir SERDİVAN ilçesinde % 0,40 oranında oy almıştır. SERDİVAN ilçesinde % 0,40 oranında oy olan Saadet Özdemir adlı BTP adayı toplamda 289 adet oy sayısına ulaştı.

SAKARYA SERDİVAN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.