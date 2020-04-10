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Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü

Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüs tedavisi gördüğü Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

10.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:10

Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı olan 54 yaşındaki Mehmet Önal, 4 gün önce korona virüs (Covid-19) teşhisiyle sevk edilerek tedavi altına alındığı Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde bu sabaha karşı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İlçe Başkanı Önal'ın vefatı hem ilçesinde hem de siyasi camiada üzüntüye neden oldu.

Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü

KARAMOLLAOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

Saadet Partisi Manisa Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayınlayarak, "Manisa/Demirci İlçe Başkanımız Mehmet Önal Bey'in Covid-19 salgını sebebiyle vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrendim. Bugüne kadar bu salgında kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, merhum Mehmet Önal'ın ailesine ve camiamıza da başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü
Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü

Kaynak: İHA

Etiketler: Saadet Partisi, Mehmet Önal, Demirci, Manisa, Güncel
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