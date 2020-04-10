Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü

Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı olan 54 yaşındaki Mehmet Önal, 4 gün önce korona virüs (Covid-19) teşhisiyle sevk edilerek tedavi altına alındığı Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde bu sabaha karşı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İlçe Başkanı Önal'ın vefatı hem ilçesinde hem de siyasi camiada üzüntüye neden oldu.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

Saadet Partisi Manisa Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayınlayarak, "Manisa/Demirci İlçe Başkanımız Mehmet Önal Bey'in Covid-19 salgını sebebiyle vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrendim. Bugüne kadar bu salgında kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, merhum Mehmet Önal'ın ailesine ve camiamıza da başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.