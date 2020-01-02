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Saadet Partili vekilden Libya tezkeresine tepki: Oy kullanmayacağım

TBMM'de 2 milletvekiline sahip olan Saadet Partisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereye "evet" oyu vereceklerini açıklamıştı. Partinin iki milletvekilinden biri olan Cihangir İslam, TBMM'deki oylamaya katılmayacağını açıkladı.

02.01.2020 14:29 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:41

Türkiye 'ya asker gönderme kararını bugün TBMM'de oyluyor. Oylama öncesi Saadet Partisi Libya Tezkeresi için "evet oyu" kullanacağını açıkladı. Saadet Partisi'nin TBMM'de 2 milletvekili bulunuyor.

"OTURUMA KATILMAMA KARARI ALDIM"

Saadet Partisi'nin iki milletvekilinden biri olan Cihangir İslam TBMM'deki oylamaya destek vermeyeceğini sosyal medya hesabından duyurdu. Saadet Partisi Libya tezkeresine "evet" deme kararına rağmen, Cihangir İslam, "Libya'ya asker gönderme konusunun görüşüleceği bugünkü TBMM oturumuna katılmama kararı aldım. Oturuma girmeyecek ve oy kullanmayacağım" dedi.

DİĞER VEKİL MECLİS'TE

Saadet Partisi'nin Meclis'teki diğer temsilcisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman ise, Meclis Genel Kurulu'na katılıyor. Karaduman, saat 15.00'da söz alacağını açıkladı.

Millet İttifakı ortağı Saadet Partisi'nin Libya tezkeresine 'evet' oyu vereceği açıklanmıştı. İttifakın diğer ortakları olan CHP ve İYİ Parti ise 'hayır oyu verecek.

Cihangir İslam

TEK GÜNDEM MADDESİ, LİBYA TEZKERESİ

TBMM Genel Kurulu, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri için bugün olağanüstü toplanıyor. Genel Kurul, saat 14.00'te Meclis Başkanı Şentop başkanlığında açılacak Meclis'te, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Genel Kurul'un tek gündem maddesi olacak.

OYLAMA YAPILACAK

Tezkere metninin okunmasıyla başlayacak görüşmelerde, siyasi parti grupları 20'şer dakika söz alacak. Görüşmelerin ardından tezkerenin oylaması yapılacak.

SALT ÇOĞUNLUK YETERLİ

Tezkerenin Meclis'ten geçmesi için oylamaya katılan milletvekillerinin salt çoğunluğunun yani yarıdan bir fazlasının 'kabul' oyu kullanması yeterli olacak. AK Parti ve MHP'nin 'kabul', CHP ve HDP'nin 'ret' oyu kullanacağı oylamaya ilişkin İYİ Parti ise, nihai tavrını kritik toplantı öncesi Genel Başkan Meral Akşener'in milletvekilleriyle yapacağı görüşmede belirleyecek.

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Saadet Partili vekilden Libya tezkeresine tepki: Oy kullanmayacağım

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