Saadet Partisi Aday Listelerini Teslim Etti

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Saadet Partisi, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyeliği seçimine ait geçici aday listelerini il ve ilçe seçim kurullarına teslim etti.Saadet Partisi, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için tüm bölgelerde kendi logosu ve adayıyla seçime girecek. Parti, büyükşehir belediye başkanlığı için İstanbul'da Necdet Gökçınar'ı, Ankara'da Mesut Doğan'ı, İzmir'de Şerafettin Kılıç'ı, seçim kuruluna bildirdi.Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösteren Saadet Partisi, büyükşehir ve il belediye başkanlıklarında kadın aday çıkarmadı, ilçe ve beldelerde ise 34 kadın aday gösterdi.Saadet Partisinin büyükşehir belediye başkan adayları şöyle:Adana: Hacı Mehmet ÇevikAnkara: Mesut DoğanAntalya: Ali AktaşAydın: Fatih KarahanBalıkesir: Selim Sait TerzioğluBursa: Mehmet AtmacaDenizli: Süleyman DemirelDiyarbakır: Fesih BozanErzurum: Atik AğdağEskişehir: Levent BaştürkGaziantep: Mehmet İslamHatay: Ahmet Yıldızİstanbul: Necdet Gökçınarİzmir: Şerafettin KılıçKahramanmaraş: Mustafa Vahdet SürücüKayseri: Mahmut ArıkanKocaeli: Birol AydınKonya: Hasan Hüseyin UyarMalatya: Osman Cemali MarasalıManisa: Metin BuldukMardin: Mehmet Ali KılıçMersin: Erdal AlkanMuğla: Turhan TutumluOrdu: İdris Naim ŞahinSakarya: Fahrettin AbaySamsun: Salih ŞenŞanlıurfa: Sabahattin CevheriTekirdağ: Feti PehlivanTrabzon: Hasan SakaVan: Fethullah ErbaşSaadet Partisinin il belediye başkan adayları ise şöyle:Adıyaman: Ahmet Faruk ÜnsalAfyonkarahisar: Hasan Hüseyin UğurluAğrı: Mehmet EratAksaray: Levent Serdar ŞahinAmasya: Noğman YükselArdahan: Özkan KarakayaArtvin: Gültekin SoydanBartın: Muhammed Emin TitizBatman: İlhami IşıkBayburt: Osman Nuri TemürBilecik: Hüseyin Hüsnü AvcıBingöl: Adem SağlamBitlis: Yaşar BuhanBolu: Turan KılınçBurdur: Musa SayarÇanakkale: Cemil PehlivanÇankırı: Mustafa ÜnverÇorum: Kemal KurtDüzce: Aptullah YalmanEdirne: Mansur İrişElazığ: Haluk ArslanErzincan: Muharrem AltayGiresun: Saim ÖksüzGümüşhane: Şerif ErdalHakkari: Rahmi ÇiftçiIğdır: Abdullah MertIsparta: Faruk AlgınkılınçKarabük: Mehmet YüceKaraman: Şaban ŞahinKars: Şenol ÇolakKastamonu: Kadir YalçınKırıkkale: Faruk VurgunKırklareli: Mithat ÖzdemirKırşehir: Yusuf TuranKilis: Şerif KarakurtKütahya: Ömer Faruk EvrenMuş: Sadık AydınNevşehir: İsmet Fatih TerzioğluNiğde: Nihat AltıparmakOsmaniye: Ömer YağmurRize: Muhammet KaçarSiirt: Seyfettin KolSinop: Sefa YalınSivas: Melih SeçilmişŞırnak: Orhan ÜrünTokat: Alparslan AkyüzTunceli: Dursun GökUşak: İbrahim DağgezenYalova: Resul GençYozgat: Ziya KoçakZonguldak: Mehmet Yaman