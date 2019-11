Saadet Partisi Ankara 7. Olağan Kongresi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Saadet Partisi, siyaseti mevki ve makam için değil, Allah rızası için yapan, tertemiz bir kadronun adıdır. Bu kadro kimseye tuzak kurmaz, kumpas yapmaz." dedi.Karamollaoğlu, partisince Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 7'nci Olağan Kongre'de salondakilere hitap etti.Milli Görüş hareketinin siyaset sahnesine çıkışının 50'nci yılı olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, 50 yıl önce olduğu gibi bir kez daha kolları sıvayarak işe koyulduklarını anlattı.Bugünün 3 Kasım olmasının bir başka önemi daha olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, 3 Kasım 2002'de milletin AK Parti'ye müreffeh, güçlü, özgür, öncü, adaletin hakim olduğu bir Türkiye için oy verdiğini dile getirdi.Ekonomiden ekolojiye, adaletten demokrasiye, tarımdan sanayiye, eğitimden dış politikaya sürekli savrulan bir Türkiye olduğunu ileri süren Karamollaoğlu, "3 Kasım 2002 AK Parti'nin iktidara gelişinin ilk günü olmuştu ama 3 Kasım 2019 da iktidardan ayrılışının tescillendiği gün olarak tarihe geçecektir. Çünkü AK Parti miadını doldurmuştur. Ne yazık ki Türkiye'ye verebileceği hiçbir şey kalmamıştır." diye konuştu.Gelecek 50 yılı yine Milli Görüşçülerin inşa edeceğini iddia eden Karamollaoğlu, "Saadet Partisi, siyaseti mevki ve makam için değil, Allah rızası için yapan, tertemiz bir kadronun adıdır. Bu kadro kimseye tuzak kurmaz, kumpas yapmaz. Kimseyle gizli kapalı kapılar ardında işler çevirmez. Bu kadronun tek bir derdi vardır, o da bu ülkeye, bu millete olan aşkıdır, sevdasıdır." ifadelerini kullandı."Biz AK Parti'yi değil yanlış politikaları eleştiriyoruz""Biz AK Parti'yi değil yanlış politikaları eleştiriyoruz." diyen Karamollaoğlu, Saadet Partisinin hiçbir partinin hasmı veya düşmanı olmadığını aktardı.Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"50 yıl boyunca milletin inancıyla, değerleriyle mücadele edenlere nasıl karşı çıktıysak, bugün de milletin inancını istismar edenlere karşı çıkıyoruz. 50 yıl boyunca halkın değil tankın yanında duranlara nasıl karşı çıktıysak bugün de halkın değil rantın yanında duranlara karşı çıkıyoruz. 50 yıl boyunca milletin kaynaklarının bir avuç mutlu azınlığa aktarılmasına nasıl karşı çıktıysak bugün de milletin imkanlarının bir avuç yandaşa aktarılmasına karşı çıkıyoruz. 50 yıl boyunca milletin iradesine ipotek koymaya kalkan laikçi, dayatmacı vesayet anlayışına nasıl karşı çıktıysak, bugün de 'vesayeti kaldıracağız' diyerek iktidara gelip kendi kişisel vesayetlerini kurmaya kalkanlara karşı çıkıyoruz. Bundan sonra da karşı çıkmaya devam edeceğiz.""Yeni bir toplumsal sözleşme imzalayalım"Türkiye'nin yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu belirten Karamollaoğlu, geçmişte herkesin hatalarının olduğunu, bu hatalardan ders çıkarıp el birliğiyle, mutlu ve müreffeh bir gelecek oluşturulması gerektiğini vurguladı.Temel Karamollaoğlu, "Bütün partilere sesleniyorum, gelin bunun için yeni bir toplumsal mutabakat sağlayalım, ülkemizi bir rövanş cumhuriyeti olmaktan kurtaralım. İhtilaflarımızın, hırslarımızın kör karanlığında kaybolmak yerine, ittifaklarımız üzerinden yeni bir toplumsal sözleşme imzalayalım. Hep birlikte yeni bir gelecek inşa edelim." dedi.Karamollaoğlu, Saadet Partisi olarak milletin tüm farklılıklarıyla beraber, etrafında buluşabileceği yeni bir toplumsal sözleşme teklif ettiklerini söyledi.Her türlü oligarşiyi ve tahakkümü reddettiklerini aktaran Karamollaoğlu, "Saadet Partisi, dinin siyaset tarafından bir araç olarak kullanılmasına da laiklik adı altında dini özgürlüklerin yok edilmesine de karşıdır." dedi.Saadet Partisi Türkiyesi'nde, hiç kimsenin ırkından, cinsiyetinden, dilinden, dininden, mezhebinden, ideolojisinden dolayı suçlanmayacağını, hiç kimseye ayrımcılık yapılmayacağını belirten Karamollaoğlu, şiddete başvurmadığı sürece her düşüncenin örgütlenme hakkına sahip olacağını, bu hakkın hiçbir şekilde engellenmeyeceğini kaydetti."Türk'ün Kürt, Kürt'ün Türk diye bir sorunu yoktur"Yeniden büyük Türkiye'nin Saadet Partisi öncülüğünde, hep birlikte kurulmasının ve gelecek nesillere emanet edilmesi gerektiğinin altını çizen Karamollaoğlu, kardeşçe yaşanılan bir ülke inşa edeceklerini, yönetimde ehliyet ve liyakatı esas alacaklarını, emanete ihanet etmeyeceklerini, kutuplaşmaya fırsat vermeyeceklerini, adaleti tesis edeceklerini anlattı.Kürt meselesini hak ve adalet ekseninde çözeceklerini dile getiren Karamollaoğlu, "Türk'ün Kürt diye, Kürt'ün Türk diye bir sorunu yoktur. Sorun milletimizde değil, bu milleti bölmeye, ayrıştırmaya çalışan her türlü ırkçı yaklaşım ve politikalardadır." dedi.Temel Karamollaoğlu, huzur ve barışın kan dökerek değil, ter ve dil dökerek tesis edilebileceğini aktardı.Kuvvetler ayrılığı ilkesini benimsediklerine değinen Karamollaoğlu, üreten ve hakça bölüşen bir ekonomik sistem kuracaklarını, vergide adaleti sağlayacaklarını dile getirdi.Partinin Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan ise partinin 50'nci yılının kutlandığını, Milli Görüş hareketinin dimdik duran dava insanlarıyla yeni bir 50 yıl için besmele çektiğini vurguladı.Yeniden yola koyulmanın ülke, insanlık için mücadele etmenin heyecanını yaşadıklarına dikkati çeken Kutan, "Bu kongreyle yeni bir dönem başlıyor. Milli Görüşçüler köklerinden kopmadan geleceğe koşarlar. Biz de makam değil hizmet yarışı vardır. Yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünyayı bir an evvel kurmanın heyecanı vardır." ifadelerini kullandı.İdris Naim Şahin GİK'teKongreye, eski Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak ile eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Parlamentolararası Birlik Türkiye Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel Başkan Ali Yalçın ve çok sayıda partili katıldı.Öte yandan, İdris Naim Şahin de partinin Genel İdare Kurulu (GİK) asil üyeleri arasında yer aldı.Yeni parti programının oylamaya sunulduğu kongrede, Milli Görüş hareketinin 50 yıllık siyasi hafızası, Türkiye ve dünyadaki gelişmelerin göz önünde bulundurularak hazırlandığı parti programı ve hareketin gelecek 50 yıl vizyonu kongrede anlatıldı.Ayrıca "Gelecek Saadet ile Gelecek" sloganıyla yapılan kongrede aynı isimle hazırlanan yeni parti şarkısı da dinletildi.Daha sonra kongrede, seçimlere geçildi.