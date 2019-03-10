Saadet Partisi Diyarbakır Aday Tanıtım Toplantısı

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Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tongüç, "Milli Görüş hareketimiz ilk yola çıktığında Doğu ve Güneydoğu bağrına basmıştı. Milli Görüş, bütün savrulmalara, iniş çıkışlara rağmen yeniden doğudan ayağa kalkacaktır." dedi.Bir düğün salonunda düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan Tongüç, belediye başkan adaylarını kendi yerel dertleriyle baş başa bırakan bir yapıda olmadıklarını söyledi.Orta Doğu'da yaşanan olaylara dikkat çeken Tongüç, şöyle konuştu:"Siyonizm planlarını adım adım yürütüyor. Orta Doğu'da her petrol kuyusu başına bir devlet kurma temeliyle paramparça edilmiş topluluklar ve neticesinde İslam dünyasının parçalanması ve siyonizme vilayet edilmesi gibi büyük olaylar cereyan ediyor. Bu milletin iman kardeşliğini devam ettirdiği sürece İsrail'in Filistinli kardeşlerimize zulmü ilelebet sürmeyecek ve eninde sonunda İsrail o bölgeyi terk etmek zorunda kalacaktır."Yerel seçimlere gidilirken kentlerin, ilçelerin sorunlarının konuşulması gerektiğini belirten Tongüç, beka meselesi ve kutuplaşma üzerinden ele almanın büyük sıkıntı olduğunu öne sürdü.Milli Görüş hareketinin Anadolu topraklarında yeşerdiğini ve 50 yıldır halkın huzurunda olduğunu aktaran Tongüç, şunları kaydetti:"Milli Görüş hareketimiz ilk yola çıktığında Doğu ve Güneydoğu bağrına basmıştı. Milli Görüş, bütün savrulmalara, iniş çıkışlara rağmen yeniden doğudan ayağa kalkacaktır. Belediye başkanlığı neredeyse eşini dul, çocuğunu yetim, parasını pul gibi bırakmaktır. Bu bir zihniyet ister, o da Milli Görüşçüler de var."Programda, Saadet Partisi Diyarbakır Belediye Başkan adayı Fesih Bozan ve ilçe belediye başkan adayları da birer konuşma yaptı.Konuşmaların ardından Tongüç ve adaylar sahnede el ele tutuşarak katılımcıları selamladı.