Saadet Partisi eski Genel Başkanı Mustafa Kamalak'ın oğlu İYİ Parti'ye geçti

Saadet Partisi(SP) eski Genel Başkanı Mustafa Kamalak'ın oğlu Muhammet Furkan Kamalak, İYİ Parti saflarına geçti. Saadet Partisi için kötü konuşmayacağını açıklayan ifade eden Kamalak, "Olmaktan mutlu olduğum yerdeyim." ifadelerini kullandı.

"SAADET PARTİSİ İÇİN OLUMSUZ KONUŞMAM"

SP hakkında olumsuz konuşmanın yanlış olacağını belirten Kamalak, "İçinde doğup, büyümüş olduğum parti hakkında olumsuz konuşmak veya nedenleri ortaya sermek tabiki yanlış ve yakışıksız olacaktır. Ancak söyleyebileceğim tek şey bu ülke için gerçekten birşeyler yapabilmek tüm uğraşım" ifadelerini kullandı.

Muhammet Furkan Kamalak

İYİ PARTİ'YE NEDEN GEÇTİĞİNİ AÇIKLADI

Saadet Partisi 27. dönem Ankara 2. bölge 4. sıra milletvekili adayı olmasına rağmen neden İYİ Parti'ye geçtiğine yönelik değerlendirmede bulunan Kamalak, "Ancak yanlış olduğunu düşündüğüm bir takım şeylerden sonra bir şeylerin gerçekten kararlı, istikrarlı bir şekilde mücadele edenlerle olacağını gördüm" dedi.