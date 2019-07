Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, "Beraat ve takipsizlik aldıkları halde işine dönemeyen, iltisak, irtibat, sempati gibi bahanelerle hala bekletilen 20 binden fazla insanın acilen işlerine iade edilmesi gerektiğini ifade ediyoruz." dedi.

Aydın, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) kamudan ihraç edilenlerin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

OHAL Komisyonunun hızlı bir şekilde çalışması gerektiğine dikkat çeken Aydın, mağduriyetlerin giderilmemesi halinde bu sürecin Türkiye'ye maliyetlerinin ilerleyen günlerde çok daha ağır hissedileceğini ve telafisinin çok daha zor olacağını söyledi.

"Beraat ve takipsizlik aldıkları halde işine dönemeyen, iltisak, irtibat, sempati gibi bahanelerle hala bekletilen 20 binden fazla insanın acilen işlerine iade edilmesi gerektiğini ifade ediyoruz." diyen Aydın, suçlu ve suçsuzun titizlikle ayıklanmasının mağduriyetleri giderme noktasında önemli rol oynayacağını söyledi.

KHK ile ihraç edilenlerin problemlerinin acilen çözüme kavuşması gerektiğini belirten Aydın, "Bugün ülke olarak en çok ihtiyaç duyduğumuz şey, adalet ve hukuktur. Bu yaraları sarmanın, tedavi etmenin yolu da yöntemi de budur." dedi.

Aydın, partisinin çözüm önerilerini, "Hep birlikte bir sıfır noktası belirleyelim. Geleceğimiz için, sağlıklı birlikteliğimiz için yeni ve tertemiz bir sayfa açalım. Rehberimiz, adalet, vicdan ve merhamet olsun. Yani hukuka hürmet esas alınsın.Bu yaraları vakit kaybetmeden, daha ağır hasarlara yol açmadan el birliği ile çözelim." olarak sıraladı.

Kaynak: AA