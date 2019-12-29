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Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın Çorlu'da

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın "Ülkemizdeki fakirliğin, yoksulluğun, işsizliğin, borcun ve ahlaki dejenerasyonun temel sebebi partiler şahıslar değil, düzenin kendisidir" dedi.

29.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 29.12.2019 15:48 Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın Çorlu'da
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın "Ülkemizdeki fakirliğin, yoksulluğun, işsizliğin, borcun ve ahlaki dejenerasyonun temel sebebi partiler şahıslar değil, düzenin kendisidir" dedi.
Aydın, partisinin İl Divan Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, ülkede ekonomik durumun iyi olmadığını savundu.
'de düzenin ve sistemin bozuk olduğunu ileri süren Aydın," Arkadaş bugün bugün eğer ülkemizde yoksulluk, işsizlik, fakirlik varsa, insanlar bankaların kölesi haline gelmişse, milli manevi değerlerimiz dejenere olmuşsa bunun temel sebebi şu anda ülkeyi yönetenler değildir. Ülkemizdeki fakirliğin, yoksulluğun, işsizliğin, borcun ve ahlaki dejenerasyonun temel sebebi partiler şahıslar değil, düzenin kendisidir." dedi.
Parti olarak iktidar, para ve medya güçlerinin olmadığını anlatan Aydın, en büyük güçlerinin teşkilatlar olduğunu vurguladı.
Aydın, Türkiye'nin problemlerini tek çözecek partinin, Saadet Partisi olduğunu ileri sürdü.
Konuşmanın ardından, ilçelerin faaliyet raporları müzakere edildi ve birim başkanları değerlendirmelerde bulundu.

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Kaynak: AA

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