Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin "Eyüpsultan 7. Olağan Kongresi"ne katıldı.Karamollaoğlu, Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, sırası gelen il ve ilçelerde kongre çalışmalarına İstanbul 'dan başlayarak hız verdiklerini belirterek, İstanbul nüfusunun Türkiye'nin yüzde 20'sine sahip olduğu için gelecek seçimlere kadar istikrarlı bir şekilde hazırlanılması gerektiğini, böylece partisinin, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığını alacak bir konuma gelmek mecburiyetinde olduğunu söyledi.Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile başlayan Milli Görüş çizgisinin günümüzde de her bireye en ince ayrıntısına kadar iyice anlatılması gerektiğini işaret eden Karamollaoğlu, partisinin tarihi geçmişini ve Prof. Dr. Erbakan'ın başbakanlığı döneminde memur ve işçiye hakkını nasıl teslim ettiğini, D-8 projelerini ve devrim niteliğinde gerçekleştirdiği pek çok çalışmayı anlattı.Karamollaoğlu, iktidarda ve muhalefette bulunan siyasetçilere seslenerek, "Biz bir bütünüz, hepimiz bu ülkenin evlatlarıyız. Öyle inanıyorum, hepimiz bu ülke ile ilgili hainlik peşinde 'Yahu ne yapar da ben bu memleketi batırırım' diye düşündüğünü hayal bile edemem. O halde neden bir arada yaşayamıyoruz? Çözüm üretmek elbette farklı düşünce ve beceri, meslek sahibi insanlar için farklı olabilir. Bu gayet tabi bir iştir ama bir araya gelip oturup bu dertleri görüşürsek o zaman çözüm kendiliğinden ortaya çıkar emin olun. Ama birbirimize güveneceğiz, saygı ve sevgi duyacağız, düşmanlaştırmayacağız." diye konuştu."Peygamberimiz, 'Güzel ahlakı getirmek için gönderildim' demiyor, 'Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim' diyor. Kendisi gelmeden önce de demekki güzel ahlak sahibi insanlar varmış ve güzel ahlakı tamamlıyor." ifadelerini kullanarak, Müslümanların, güzel ahlak timsali olması gerektiğini dile getiren Karamollaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bizi bazen tenkit ediyorlar, 'Bu arkadaşlarla beraberdiniz, niye her şeye itiraz ediyorsunuz?' diye. Bizim her şeye itiraz etmek gibi bir derdimiz yok. Bu arkadaşlarımız iyi bir şey yaptığı zaman 'Hay Allah razı olsun' diyoruz. Başörtüsü problemi vardı, çözdüler, İmam Hatip Okullarının önünü açtılar, devlet dairelerinde başörtülüleri de işe alabiliyorlar, yeri geldi sıkıştılar gittiler Amerika'nın Patriotlarına karşı Rusya'dan Patriot S-400'leri aldılar, alternatif bir imkan çıktı diye 'Hay Allah razı olsun' dedik. Biz, doğruya doğru, eğriye de eğri deriz. Derdimiz iktidarda bulunanları yıpratmak değil, derdimiz iktidarda bulunanların doğru karar almalarını sağlamaktır ve bu ikisinin arasında dağlar kadar fark vardır.""İstanbul Sözleşmesi, aileyi tahrip eden adımların atılmasına vesile oluyor"Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kanal İstanbul projesi hakkında direttiğini belirterek, "(Kanal İstanbul) Türkiye'ye hangi faydayı sağlayacak, kaç kişi iş bulacak, milli gelirimize hangi katkı sağlanacak, Türkiye nasıl zenginleşecek? Oradaki rant sahiplerini diyorsan, onlar deveyi hamuduyla yutar, götürürler. Arkadaş biz, birilerini tenkit etmek için siyaset yapmıyoruz. Biz, ülkemizin problemlerini biliyoruz ve ülkemizin problemlerine çözüm arıyoruz ve bu çözümüde hep birlikte yapmaya kararlıyız. genel prensipler olarak ne yapmak istediğimizi biliyoruz ama bunlara rağmen son kararlarımızı alırken oturup, bizim gibi düşünmeyen, inanmayan ve işe yaklaşmayanlarla da istişare yaparak en doğru icraatlarda bulunmayı hedefliyoruz." dedi.Söz söylemenin ve insanları sadece heyecanlandırmanın yetmediğini aktaran Karamollaoğlu, şunları kaydetti:"İnsanları, inandırmakla mükellefiz. İnanacağız, gayret göstereceğiz. İşimiz kolay değil, burada hepimiz sorumluyuz ama hanım kardeşlerimiz hepimizden daha fazla sorumludur çünkü aile cemiyetimizin temelidir. Bugün Allah muhafaza etsin çeşitli sebeplerden dolayı İstanbul Sözleşmesi'nin getirmiş olduğu bazı sıkıntılar, aileyi tahrip etme istikametinde bir takım adımların atılmasına vesile oluyor. Cemiyet, ailenin üzerine inşaa edilir ve bir cemiyet-aile bir kadın ve bir erkekten meydana gelir. Putin bile aynı şeyi tekrarlıyor, dikkat edin dünyada Batı bambaşka bir havaya girdi, hiç tahmin etmediğimiz kominist bir ülkenin başkanı olan Putin, 'Bir aile, bir kadın ve erkekten meydana gelir ve diğerlerini de kabul etmem.' dedi.Ailenin, bu havasının ve gücünün devam etmesine ihtiyaç var. Ailenin orta direği kadındır. Cennet, annelerin ayakları altındadır, şu anda bütün mesele ailenin bir ferdi olarak kadının annelik ve eşlik vasfını dışarda tutmak istiyorlar, biz bunlara itibar edemeyiz. Onun için hanım kardeşlerimizin ve gençlerimizin çok daha büyük bir gayretle çalışmaya ihtiyaçları var. Şunu bilelim, geleceğimizi ve bu ülkeyi gençler inşaa edecek ve bu fikirleri onlar benimseyecek. kadrolarımızdaki tecrübe, bilgi ve beceriyi gençlerin heyecanıyla hedefe ulaştırırız ve gençleri de aynı bilgilerle donatmak mecburiyetindeyiz."Saadet Partisi İl Başkanı Abdullah Sevim de İstanbul'un manevi sahiplerinden olan Ebu Eyyub el-Ensari hazretlerinin huzurunda gerçekleştirilen Eyüpsultan 7. Olağan Kongresi vesilesi ile gerçekleşecek olan çalışmalar neticesinde, partisinin ilk yerel seçimlerde bayrağının yeniden göndere çekileceğini belirterek, Milli Görüş düsturuyla başarıya doğru ilerlediklerini söyledi. Sevim, şair Necip Fazıl Kısakürek'in "Zindandan Mehmede Mektup" isimli şiirini okudu.Kongreye, Saadet Partisi Eyüpsultan eski başkanı İlker Çiftçi, yeni Saadet Partisi Eyüpsultan Başkanı Emre Ustaosmanoğlu, il ve ilçe başkan ve başkan yardımcıları, Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Atatürkçü Düşünce Derneği, İyi Parti ve CHP İl ve ilçe temsilcileri katıldı.Konuşmaların ardından Saadet Partisi Eyüpsultan İlçe Teşkilat Hanımlar Komisyonu üyeleri, Temel Karamollaoğlu'na, çiçek takdim etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.