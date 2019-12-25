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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: "İdlib'de bir katliam yaşanıyor"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İdlib'de bir katliam yaşanıyor.

25.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:46 Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, " 'de bir katliam yaşanıyor. 'nin katliamı durdurmak için ABD, Rusya ve Esed'le oturup konuşması lazım." dedi.
Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'de işsizlik sorunu bulunduğunu belirten Karamollaoğlu, ülkedeki en önemli meselenin çalıştığı halde geçimini sağlamayan insanlar olduğunu söyledi.
Türkiye'de kişi başına düşen milli gelirin artmasının yatırıma bağlı olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, "Eğer biz bütün gücümüzü sosyal yatırımlar ve gösteriye dönük yatırımlar yerine sanayi, tarım ve teknolojiye dönük yatırımlara verirsek Türkiye ayağa kalkamaya başlar. Köprüyle, kanalla, tünelle, yüksek binalarla bir ülke güçlenmez." diye konuştu.
Üretimin her alanda yerli olması gerektiğini aktaran Karamollaoğlu, ekonominin ancak üretimle güçleneceğini dile getirdi.
Karamollaoğlu, toplu sözleşmelerde ücretlere yapılacak zamda enflasyon rakamlarının dikkate alınması gerektiğini söyledi.
İdlib'den göç dalgası
Suriye'deki savaşın endişe verici olduğunun altını çizen Karamollaoğlu, "İdlib'de bir katliam yaşanıyor. Hem Rus uçakları hem de merkezi hükümetin uçakları İdlib'i bombalıyor. Türkiye'nin katliamı durdurmak için ABD, Rusya ve Esed'le oturup konuşması lazım." değerlendirmesini yaptı.
İdlib'deki sorunun Türkiye'ye yeni bir göç dalgası oluşturacağını belirten Karamollaoğlu, Suriye'deki kanın acilen durdurulması çağrısı yaptı.
Libya'daki savaşın durdurulması noktasında hükümete destek vereceklerini belirten Karamollaoğlu, Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmanın önemli olduğunu kaydetti.

Saadet Partisi, Türkiye, İdlib, Politika

Kaynak: AA

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