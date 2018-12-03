Saadet Partisi Havza İlçe Yönetimi Toplandı

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:31



03 Aralık 2018 Pazartesi 16:31

Saadet Partisi Havza İlçe Başkanlığınca yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.Saadet Partisi Havza İlçe Başkanı Saffet Ergin başkanlığında toplanan yönetim kurulu üyeleri, 31 Mart yerel seçimleri için aday belirleme ve çalışma süreci hakkında görüş alışverişinde bulundu.Ergin, Saadet Partisi'ni temsil edebilecek, halkın hizmetine talip olacak bir aday çıkarmak istediklerini belirtti.İlçede bu yönde aday değerlendirmesinde bulunduklarını ifade eden Ergin, "Havza'nın şartlarını belirleyip, gerekli analizleri yaparak partimize yakışacak, halkın tüm kesimine hitap edecek bir aday çıkarmalıyız. Bunun için de hassasiyet içerisinde çalışmalarımız devam ediyor." dedi.