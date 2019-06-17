Saadet Partisi İstanbul Adayı Gökçınar: AK Partililer arayıp "yarıştan çekil" diyor

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar da 23 Haziran'daki İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimleri için kampanyasını sürdürüyor.

"AK PARTİLİLER ARAYIP 'ÇEKİL' DİYOR"

Partisinin Bahçelievler İlçe Divan toplantısına katılan Gökçınar şunları söyledi:

"Bu AK Parti camiasından ne kadar saygısız telefonlar alıyorum bir bilseniz. Birisi aradı 'Necdet abi inananların birliği için adaylıktan çekil' dedi. Yahu biz iktidardayken sırtımızdan vuran, Amerikalı ağabeyleri için bizden ayrılan siz değil misiniz? Siz Saadet Partisi'ni bilmiyor musunuz? Erbakan Hocamızın dediği gibi iki kişi olsak birimiz aday olur, diğeri ona oy verir."

"Sancaktepe'de saldırıya uğradık. Bizi parçalıyorlardı. Ama şimdi Saadet Partili kardeşler olduk. Toplumu kutuplaştırmışlardı, bu sertlik dağılıyor. Allah bir ayda kalpleri döndürdü ve halkımız bize ısındı. Sizin kalbini kırdığınız, sandığa gitmeyen 500 bin seçmen de Saadet Partisi'ne gelmek için 23 Haziran'ı bekliyor."

NECDET GÖKÇINAR 31 MART'TA NE KADAR OY ALDI?

Saadet Partisi adayı İstanbul seçimlerini üçüncü sırada tamamlamıştı. Gökçınar, 103 bin 300 oy almıştı.