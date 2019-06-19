19.06.2019 09:56
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Saadet Partisi İstanbul Adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı: Programınızda canlı yayına katılmak isterim

Saadet Partisi'nin İstanbul Adayı Necdet Gökçınar, dün Millet İttifakı İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'nu ağırlayan TRT Haber'e bir çağrı yaptı ve "Programınızda canlı yayına katılmak isterim" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, dün akşam TRT Haber'de canlı yayında, gazeteciler Fatih Er ve Şebnem Bursalı'nın sorularını yanıtladı.

Programda talep üzerine konuk davet ettiğini ifade eden Fatih Er'e, Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar'dan bir çağrı geldi.

"TRT'DE GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Gökçınar, sosyal medya hesabından, "Sayın Fatih Er, arkadaşlarım kurumunuza yarın resmi yazı ile başvuracaklar. Buradan da şifahen belirteyim; Saadet Partisi İBB Adayı olarak programınızda canlı yayına katılmak ve her türlü sorunuza cevap vermek isterim. TRT'de görüşmek üzere" diye yazarak, Fatih Er'i ve TRT'yi etiketledi.

Saadet Partisi İstanbul Adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı: Programınızda canlı yayına katılmak isterim
Ekrem İmamoğlu, Necdet Gökçınar, İstanbul, Saadet Partisi, Politika, Güncel

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