Saadet Partisi İstanbul adayını geri çekecek mi? Açıklama geldi

Temel Karamollaoğlu, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın dün Milli gazeteyi ziyaret ettiği sırada Saadet Partisi'nden özür dilemesini değerlendirdi. Adaylarını çekecekleri iddialarına da yanıt veren Karamollaoğlu, "Sayın Yıldırım'ın ziyaretini, üslubunu taktirle karşılıyorum. Niye aday koyduk, neden aday çekelim" ifadesini kullandı.

"NİYE ADAY KOYDUK, NEDEN ADAY ÇEKELİM"

Karamollaoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Çok uzun bir aradan ilk defa iki adayın canlı yayında tartışması önemli. Sadece iki adayın olduğu havanın estirilmesini doğru bulmuyorum. Niye aday koyduk, neden aday çekelim. Kutuplaşmaya götürülmesine gönlümüz razı değil. Dünyada sağ-sol ayrımı Berlin Duvarı'nın yıkılması ile tansiyonunu kaybetti. Birileri aday çekmeyi sürekli gündeme getiriliyor, adayımızı çekmeyeceğiz. Biz adayımızı çeksek de seçmen kime oy verecek mi, belli mi. O yaklaşımında isabetli olmadığını düşünüyorum. Bizim üzerimize çok önemli bir görev düştüğünü düşünüyorum" dedi.

SAADET PARTİSİ İL BAŞKANI: AK PARTİ'DEN "ADAYINI ÇEK" BASKISI VAR

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, dün yaptığı açıklamada, 23 Haziran İstanbul seçimi öncesinde AK Parti'den adayını çekmeleri konusunda ciddi baskı gördüklerini ifade etmişti.

Saadet Partili Sevim şu ifadeleri kullanmıştı;

"23 Haziran'da bizim adayımız var. Seçimi kazanmak için çalışıyoruz. Neticede bizim seçimlere girmememiz için girdikten sonra da çekilmemiz için çok ciddi bir baskı var AK Parti cenahından. Sadece tabana yönelik olsa neyse... En üst kademeden genel başkana, yöneticilere varıncaya kadar. AK Parti kurulduğundan beri böyle bir şey var. Kabul edilemeyecek bir politika izliyorlar. Sanki biz parti değiliz AK Parti'nin varlığını sürdürmek için kurulmuş bir aracız. Böyle bir şey söz konusu değil. Bizim özgül ağırlığımız aldığımız oyunun çok üstündedir. 31 Mart seçimlerinde biz particiktik, teröristtik şimdi mi kardeş parti olduk? Dün kardeş değil miydik? Arkadaşların ne kadar savruldukları ortada. Ne olursa olsun seçimi kazanmak için ne yaptıklarının farkında değil. Şu an en az fark gösteren anket sonuçları yüzde 2 fark var. Biz seçimde AK Parti lehine bir sürpriz beklemiyoruz."