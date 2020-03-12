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Saadet Partisi kongre, divan ve salon toplantılarını erteledi

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, yapılması planlanan il, ilçe, kongreleri ile divan ve tüm salon toplantılarını ertelediklerini bildirdi.

12.03.2020 23:26 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:26
Saadet Partisi kongre, divan ve salon toplantılarını erteledi
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, yapılması planlanan il, ilçe, kongreleri ile divan ve tüm salon toplantılarını ertelediklerini bildirdi.
Bitmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saadet Partisi olarak önümüzdeki iki hafta sonu yapılması planlanan il, ilçe kongreleri, divan ve tüm salon toplantılarımızı ülkemiz genelinde koronavirüs sebebiyle alınan tedbirler kapsamında ertelediğimizi parti mensuplarımıza ve kamuoyuna saygı ile duyururuz." ifadesini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Saadet Partisi, Hasan Bitmez, Politika

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