Haberler » Politika » Saadet Partisi, Libya tezkeresindeki tutum değişikliğinin nedenini açıkladı: Hükümetten geri dönüş alamadık - Haberler

Saadet Partisi, Libya tezkeresindeki tutum değişikliğinin nedenini açıkladı: Hükümetten geri dönüş alamadık

Saadet Partisi'nin Libya tezkeresindeki tutum değişikliklerine ilişkin açıklama yapan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yazıcı, "Uyarılarımızı dile getirdikten sonra Meclis'te hükümet kanadının herhangi bir şekilde bu uyarıları dikkate alacağına dair geri dönüş alamadık" dedi.

02.01.2020 20:25 | Son Güncelleme: 02.01.2020 20:51

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yazıcı, Libya'ya asker göndermeye yönelik tezkere oylamasında Saadet Partisi'nin değişen tutumu hakkında açıklama yaptı.

Yazıcı, 325 'evet' 184 'hayır' oyu ile Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen Libya tezkeresiyle ilgili Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Saadet Partisi'nin Libya tezkeresine 'evet' oyu vermekten neden vazgeçtiğine dair bir açıklama yayımladı.

"HÜKÜMET KANADINDAN GERİ DÖNÜŞ ALMADIK"

"Uyarılarımızı dile getirdikten sonra Meclis'te hükümet kanadının herhangi bir şekilde bu uyarıları dikkate alacağına dair geri dönüş alamadık" diyen Yazıcı, bunun üzerine tezkereye hayır oyu veren Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın bugünkü "bu vebala ortak olmayacağız" açıklaması yaptığını belirtti.

"BU VEBALE ORTAK OLMAYACAĞIZ"

Yazıcı'nın açıklaması şu şekilde:

"Saadet Partisi olarak yapmış olduğumuz açıklamada Libya Tezkeresi ile ilgili uyarılarımızı, çekincelerimizi ifade ettik. Bu bildiriyi yayınlama amacımız, hükümetin daha önce uygulamış olduğu dış politikadaki hatalarını tekrarlamamasını dile getirmekti. Bu çerçevede çekincelerimizi, uyarılarımızı dile getirdikten sonra mecliste hükümet kanadının herhangi bir şekilde bu uyarıları dikkate alacağına dair geri dönüş alamadık. Bunun üzerine Konya Milletvekilimiz Abdulkadir Karaduman Bey de bugün meclis kürsüsünden bu tezkerenin Saadet Partimiz açısından ne anlama geldiğini ifade etmiş ve partimizin tavrını tüm kamuoyuna duyurmuştur. Bu vesile ile bu vebala ortak olmayacağımızı Saadet Partisi olarak bütün kamuoyuna bildirmiş olduk."

NE OLMUŞTU

Saadet Partisi, TMBB'deki olağanüstü toplantıda tezkereyi destekleme kararından vazgeçmişti. Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, "Tezkereyi kabul etmediğimizi Saadet Partisi adına ifade ediyorum" demişti.

SP'nin diğer bir milletvekili Cihangir İslam da oturuma katılmamıştı.

Saadet Partisi, Libya tezkeresindeki tutum değişikliğinin nedenini açıkladı: Hükümetten geri dönüş alamadık

Saadet Partisi, Faruk Yazıcı , Hükümet, Politika, Güncel


Politika

Son Dakika Haberleri

21:42   AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Libya Tezkeresiyle ilgili değerlendirme Açıklaması - Haberler
21:40   Son dakika: Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama geldi - Haberler
21:40   Dışişleri Bakanlığından EastMed Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ne ilişkin açıklama - Haberler
21:35   İsrail, Yunanistan ve Rum Kesimi liderleri EastMed boru hattı projesini imzaladı - Haberler
21:30   Libya Tezkeresi Alman medyasında geniş yankı buldu - Haberler
21:29   Libya tezkeresine 'hayır' diyen Saadet Partisi'nde Muharrem Kaşıtoğlu istifa etti - Haberler
21:01   Hafter'in Sözcüsü Mismari'ye sorduğu Türkiye sorusu ile gündem olan sunucu, evinde ölü bulundu - Haberler
20:25   Saadet Partisi, Libya tezkeresindeki tutum değişikliğinin nedenini açıkladı: Hükümetten geri dönüş alamadık - Haberler
19:55   19 yaşındaki ağabey, bilgisayar oyunu için çıkan tartışmada 9 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü - Haberler
2.01.2020 22:05:41