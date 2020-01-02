Saadet Partisi, Libya tezkeresindeki tutum değişikliğinin nedenini açıkladı: Hükümetten geri dönüş alamadık

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yazıcı, Libya'ya asker göndermeye yönelik tezkere oylamasında Saadet Partisi'nin değişen tutumu hakkında açıklama yaptı.

Yazıcı, 325 'evet' 184 'hayır' oyu ile Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen Libya tezkeresiyle ilgili Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Saadet Partisi'nin Libya tezkeresine 'evet' oyu vermekten neden vazgeçtiğine dair bir açıklama yayımladı.

"HÜKÜMET KANADINDAN GERİ DÖNÜŞ ALMADIK"

"Uyarılarımızı dile getirdikten sonra Meclis'te hükümet kanadının herhangi bir şekilde bu uyarıları dikkate alacağına dair geri dönüş alamadık" diyen Yazıcı, bunun üzerine tezkereye hayır oyu veren Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın bugünkü "bu vebala ortak olmayacağız" açıklaması yaptığını belirtti.

"BU VEBALE ORTAK OLMAYACAĞIZ"

Yazıcı'nın açıklaması şu şekilde:

"Saadet Partisi olarak yapmış olduğumuz açıklamada Libya Tezkeresi ile ilgili uyarılarımızı, çekincelerimizi ifade ettik. Bu bildiriyi yayınlama amacımız, hükümetin daha önce uygulamış olduğu dış politikadaki hatalarını tekrarlamamasını dile getirmekti. Bu çerçevede çekincelerimizi, uyarılarımızı dile getirdikten sonra mecliste hükümet kanadının herhangi bir şekilde bu uyarıları dikkate alacağına dair geri dönüş alamadık. Bunun üzerine Konya Milletvekilimiz Abdulkadir Karaduman Bey de bugün meclis kürsüsünden bu tezkerenin Saadet Partimiz açısından ne anlama geldiğini ifade etmiş ve partimizin tavrını tüm kamuoyuna duyurmuştur. Bu vesile ile bu vebala ortak olmayacağımızı Saadet Partisi olarak bütün kamuoyuna bildirmiş olduk."

NE OLMUŞTU

Saadet Partisi, TMBB'deki olağanüstü toplantıda tezkereyi destekleme kararından vazgeçmişti. Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, "Tezkereyi kabul etmediğimizi Saadet Partisi adına ifade ediyorum" demişti.

SP'nin diğer bir milletvekili Cihangir İslam da oturuma katılmamıştı.