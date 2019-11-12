Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: İttifaklar değişebilir, yenileri kurulabilir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurma hazırlıklarını yaptığı yeni partiler ile ittifak kurulabileceğinin sinyalini verdi. Karamollaoğlu, "İttifaklar değişebilir, yeni ittifaklar kurulabilir." dedi.

Temel Karamollaoğlu, eski AA Genel Müdürü Kemal Öztürk'ün Youtube kanalına konuk oldu. CHP ve İyi Parti ile kurulan Millet İttifakı'na dair değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, ittifakın seçim dönemleri için geçerli olduğunu, yeni seçim döneminde ise bu ittifakların değişebileceğini ifade etti.

"OYUNBAZLIK YAPAN DİNDAR NESİL OLABİLİR Mİ?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'dindar nesil' açıklamasını da yorumlayan Karamollaoğlu, "Siz şimdi adaleti rafa kaldıracaksınız, dindar nesil yetiştireceksiniz. Dindar neslin fedakarlık duygusunun olması lazım. Nasıl bir dindar nesil? Namazını kılıp orucunu tutan ama her türlü oyunbazlığı yapan bir dindar nesil olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

"KUTUPLAŞMA, ADALET, LİYAKAT..."

Saadet Partisi lideri, Türkiye'de öncelikli olarak gördüğü sorunları kutuplaşma, adalet ve liyakat olarak sıraladı. Karamollaoğlu, partisinin iktidar olması durumunda yapılacak ilk değişime ilişkin, "Eğer Türkiye'de bütün borçlar, banka borçları dahil, konsolide edilmezse kimse kılını kıpırdatamayız. 'Borçları devlet üstlenecek' denildiğinde yanlış anlaşılıyorum. Konsolide edilecek diyorum" dedi.

"CAMİLER GÖSTERİŞ İÇİN YAPILMAZ"

Çamlıca Camisi hakkında yaptığı açıklamayla ilgili de konuşan Karamollaoğlu, "Çamlıca, cami olarak fonksiyon göstermesinden çok bir abide olarak orada duruyor. Camiler, mescitler halkın kolay ulaşacağı yerlere yapılır, gösteriş için yapılmaz" diye konuştu.