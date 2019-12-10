Haberler » Politika » Saadet Partisi Milletvekili Karaduman: 'Asgari ücrete zam sokağın rakamlarıyla yapılmalı' - Haberler

Saadet Partisi Milletvekili Karaduman: "Asgari ücrete zam sokağın rakamlarıyla yapılmalı"

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, asgari ücret zammının, enflasyon verileri değil sokağın rakamları baz alınarak yapılması gerektiğini belirterek, "Siyasi iktidar, asgari ücreti açlık sınırını değil yoksulluk sınırını baz alarak belirlemelidir.

10.12.2019 12:52 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:52Saadet Partisi Milletvekili Karaduman:
Saadet Partisi Konya Abdulkadir Karaduman, asgari ücret zammının, enflasyon verileri değil sokağın rakamları baz alınarak yapılması gerektiğini belirterek, "Siyasi iktidar, asgari ücreti açlık sınırını değil yoksulluk sınırını baz alarak belirlemelidir." dedi.
Karaduman, Mecliste düzenlediği basın toplantısında asgari ücret konusunda değerlendirme ve eleştirilerde bulundu.
10 Aralık'ın, Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlandığını anımsatan Karaduman, partisinin hakları gasp edilen tüm mazlumların yanında olduğunu vurguladı.
Ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile vatandaşların alım gücü arasındaki doğru orantıya işaret eden Karaduman, Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin hayatta kalabilmesi için gerekli ihtiyaçlarını listelediği "Bir aile için asgari ihtiyaçlar tablosu" başlıklı dövizi basın mensuplarına gösterdi.
İşverene, bir işçinin aylık maliyetinin 3 bin 6 lirayken, işçinin eline geçen tutarın 2 bin 20 lira olduğunu belirten Karaduman, aradaki tutarın vergi ve sosyal güvenlik kesintilerine ayrıldığını hatırlattı.
Kira, su, yakıt gibi ana ihtiyaç maddelerine ayrılan tutarlar sonrası asgari ücretli bir ailenin elinde sadece 50 lira kaldığını anlatan Karaduman, "El vicdan vel merhamet. 50 liralık bir parayla bu ihtiyaçların karşılanmasını bekleyenler nasıl bir akıl tutulması halindedir?" ifadesini kullandı.
Karaduman, enflasyon rakamlarının sokağın gerçeklerinden farklı olduğunu savunarak, Türkiye'de temel gıda kalemlerinin fiyatlarında bir önceki yıla göre yüzde 30 artış görüldüğünü söyledi.
Vatandaşın alım gücünün zayıfladığını ifade eden Karaduman, "İktidarın kağıtlara yazdığı tek haneli enflasyon rakamlarının gerçekle hiçbir alakası yoktur. Asgari ücrete zam, enflasyon verileri değil sokağın rakamları baz alınarak yapılmalıdır. Siyasi iktidar, asgari ücreti açlık sınırını değil yoksulluk sınırını baz alarak belirlemelidir." diye konuştu.

Saadet Partisi, Asgari Ücret, Milletvekili, Politika

Kaynak: AA

Politika

Son Dakika Haberleri

13:01 İşte NASA'nın Ay görevinde kullanılacağı yeni roket platformu - Haberler
13:01 Yıldız Savaşları'nın yeni bölümü 'Skywalker'ın yükselişi' için geri sayım - Haberler
12:56 TBMM'de "İnsan Hakları: Gençliğin Sesi Sempozyumu" - Haberler
12:55 Rusya'da ilkokula bomba ihbarı İzdihamda öğrenciler yaralandı - Haberler
12:54 Samsun merkezli silahlı kaçakçığı operasyonu: 13 gözaltı - Haberler
12:22 Konya'da çöken binanın önünde yayın yapan muhabire, vatandaşlar saldırdı - Haberler
12:22 Apple iki eski çalışanını casusluk yaptıkları iddiasıyla mahkemeye verdi - Haberler
12:17 Tevfik Göksu'nun kendisini taklit etmesi Ekrem İmamoğlu'nu kızdırdı: Kınıyorum, hiç sempatik değildi - Haberler
11:58 Trafiği fırsat bilen şahıslar E-5 üzerinde fuhuş kartviziti dağıttı - Haberler
11:40 Yanlışlıkla tahliye edildi, tahliye edildikten sonra 11 kişiye tecavüz etti - Haberler
10.12.2019 13:07:30