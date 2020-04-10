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Saadet Partisi Milletvekili Karaduman: "Olası bir kıtlığa karşı bütün tarlalarımız ekilmeli"

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ortaya çıkabilecek kıtlığa karşı, bütün tarlaların ekilmesi gerektiğini söyledi.

10.04.2020 15:34 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:34
Saadet Partisi Milletvekili Karaduman:
Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ortaya çıkabilecek kıtlığa karşı, bütün tarlaların ekilmesi gerektiğini söyledi.
Karaduman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk Polis Teşkilatının 175. yılını kutlayarak emniyet mensuplarına şükranlarını sundu.
Emniyet mensuplarının çözülmeyen birçok sorunla karşı karşıya olduğunu belirten Karaduman, emniyet mensuplarına değer verildiğini göstermenin ancak özlük haklarına yönelik yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle mümkün olacağını belirtti.
Koronavirüs salgınının ölümlere neden olduğu gibi ekonomiyi de olumsuz etkilediğine dikkati çeken Karaduman, salgının ne zaman kontrol altına alınacağının bilinmediğini, salgın nedeniyle üretimin azalacağını, tüketimin artacağını; bu durumun birçok ürüne erişimi zorlaştıracağını vurguladı.
Karaduman, "Üzülerek ifade ediyorum ki bugün ulaştığımız noktada, temel gıda ürünlerinden hayvanların yemine kadar dışarıya bağımlı bir ülke haline getirildik. Tarım sektörümüz açısından zor ve kritik sürecin içinden geçiyoruz. Bazı ürünler için ekim, dikim zamanıyken, bazıları için hasat zamanı. Salgınla birlikte gıda maddeleri satan ülkelerin, ihracatı durdurması, dışarıya bağlı ülkeleri kıtlığa sürükleyecektir. Olası bir kıtlığa karşı bütün tarlalarımız ekilmek zorundadır." diye konuştu.
Çiftçinin üretim maliyetinin arttığını dile getiren Karaduman, tarımsal üretimin artırılması için küçük aile işletmelerinin ve kooperatiflerin desteklenmesini, mevsimlik tarım işçilerine sağlık, barınma ve ulaşım desteği verilmesini, elektrik, su faturalarındaki vergi ve payların sıfırlanmasını, çiftçilerin banka borçlarının faizsiz bir yıl ertelenmesini önerdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Saadet Partisi, Milletvekili, Koronavirüs, Konya, Politika
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