Saadet Partisi'nde bayramlaşma

Kaynak: AA

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine değinerek, "İster iktidar partisi kazansın, isterse kaybetsin. Kıyamet kopmaz. Yönetim aynen iş başında kalacak. Ama öyle bir havaya sokuyorlar ki ülkeyi, sanki varlık veya yokluk mücadelesi veriyoruz, beka problemi varmış gibi bir tavrın içerisine giriyoruz." dedi.Karamollaoğlu, partisince İstanbul İl Başkanlığı'da düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.Bayramın ardından 23 Haziran'da seçime gidileceğini ifade eden Karamollaoğlu, "Biz ne kimsenin karşısında ne de kimsenin yanında bu seçime gidiyoruz. Bunu söylerken husumet beslediğimizi veya birileriyle dost olmak istediğimizi kastetmiyorum. Biz hakkı üstün tutmak üzere varız. Bütün siyasilerden temel farkımız budur. Biz hakkı üstün tutarak hem cenabı Hakk'ın rızasını kazanacağımıza hem de topluma huzur ve barış getireceğimize inanıyoruz." diye konuştu.Dünyanın sürüklendiği buhrandan kurtulmanın tek yolunun hakkı üstün tutmak olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, şu anda ülkede adaletten, hakkaniyetten, liyakattan bahsetmenin mümkün olmadığını savundu.Karamollaoğlu, seçimlere giderken milletin gerçekleri görerek hareket edeceğini ümit ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:"Türkiye'yi sağlı sollu, ikili bir sisteme mahkum olarak görmek istemiyoruz. Dünyada sağcılık, solculuk anlayışı demode oldu. Hak anlayışı var. Biz hakkın yanındayız, hakkın temsilcisi olabilmek için de bütün gücümüzle çalışmak mecburiyetindeyiz. Ülkemizin de içinde bulunduğumuz coğrafyanın da dünyanın içine sürüklendiği badirelerden kurtulmasının tek yolu hakkın üstün tutulmasında yatar.""Ahlaki ve manevi değerlere sahip çıkacağız"Karamollaoğlu, merhum Necmettin Erbakan'ın yola çıkarken ne yapılacağı konusunda bir güzergah belirlediğini dile getirerek, "Elbette ahlaki ve manevi değerlerimize sahip çıkacağız. Adalet olmadan ahlaki ve manevi değerler ihya edilemez. Sosyal adalet de bunun içindedir. Dürüstlük olmadan olmaz." dedi.Yapılacak seçimin belediyeyle ilgili olduğunu, yönetimin değişmeyeceğini ifade eden Karamollaoğlu, şöyle konuştu:"Bu telaş ne? Anlayamadığım bu. İster iktidar partisi kazansın, isterse kaybetsin. Kıyamet kopmaz. Yönetim aynen iş başında kalacak. Dört yıl var daha. Ama öyle bir havaya sokuyorlar ki ülkeyi, sanki varlık veya yokluk mücadelesi veriyoruz, beka problemi varmış gibi bir tavrın içerisine giriyoruz. Sonra da gel işin içinden çıkarsan çık. Ordunun nasıl 80 bine ineceğini, bu yükten nasıl kurtulacağımızı konuşuyoruz. Bu mantığı anlamakta güçlük çekiyoruz. 80 bin kişilik ordu Türkiye'de içeride bile huzuru ancak sağlar bırakın sınırlarda ülkeyi korumayı. Böyle bir mantıkla Türkiye yönetilemez."Siyasi hayatta da hakkı hakim kılmak için mücadele verdiklerini anlatan Karamollaoğlu, seçimlerin sonucunun ülkenin yönetilmesinde atılacak adımlara yön verecek bir netice olacağını söyledi.Karamollaoğlu, seçimin huzur içinde geçmesi, herkeste yeni ümit ışıkları doğuracak şekilde neticelenmesi temennisinde bulunarak, "Netice ne olursa olsun, oradan ders çıkarıp sonra da yolumuza aynı kararlılıkla, aynı azimle, aynı fedakarlıkla çalışmaya, bu yolda yürümeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar da, 31 Mart seçimlerine çalışarak girdiklerini belirterek, "Bendeniz 31 Mart'a kadar yoktum, varmışım ve çok önemliymişim. Şahsen demiyorum, sizleri temsilen. Birdenbire 'İnananların birliğini bozmayalım, etmeyin, gitmeyin.' Ben ilan ediyorum. İnananların birliğini bozmaktan bahsedecek en son insanlar sizsiniz. Biz bir aradayken bırakıp giden sizsiziniz, sesinizi kesip oturun." ifadelerini kullandı.Milli görüşün bir davanın adı olduğunu dile getiren Gökçınar, Türkiye'nin tek umudu olduklarını söyledi. Gökçınar, 23 Haziran'ın milli görüşün en kutsal zaferlerinden olması temennisinde bulundu.Erbakan'ın kabrine ziyaretTemel Karamollaoğlu, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı'ndaki törenin ardından, partililerle birlikte Merkezefendi Mezarlığı'na geçerek, merhum Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti.Burada Kur'an-ı Kerim ve dua okunmasının ardından konuşan Karamollaoğlu, Necmettin Erbakan'ın hakkı hakim kılabilmek için bir meşale yaktığını ve bütün ömrünü bu yola tahsis ettiğini belirterek, Erbakan'ı rahmetle andı.Karamollaoğlu, daha sonra partililerle bayramlaştı.