Saadet Partisi'nden 2019 Bütçesi Açıklaması

Kaynak: AA

Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığı Ekonomi Komisyonu Başkanı Selim Tekin, 2019 bütçesinin iyi değerlendirilip hayata geçirilmesi gerektiğini bildirdi.Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, 2019 bütçesinin üretimi, verimliliği, adil bölüşümü sağlamaktan uzak olduğunu savundu. Bütçenin faizsiz ekonomik modele geçişi sağlamadığı gibi faizci, rantiyeci kapitalist sistemi besleyen ve vatandaşa borç, iflas ve yıkım getiren bir bütçe olduğunu iddia eden Tekin, şunları kaydetti:"Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk bütçe tasarısı mecliste görüşülmeye başlandı. Yeni yönetim modelinin ilk bütçesi olması münasebetiyle bu tasarıdan toplumun tüm kesiminin beklentilerine cevap verileceği düşünülüyordu. Ancak meclise sunulan 2019 Yılı Bütçesi kamu hizmeti üretimi açısından önceki bütçe önceliklerinin ve uygulamalarının aynen sürdürüleceğini gösteriyor. 2012-2017 döneminde 50-60 milyar lira aralığında gerçekleşen faiz ödemelerinin, 2018 yılında üretmeyen ekonomi politikalarıyla 72 milyar lira civarında gerçekleşeceği beklenmektedir. Bu artış 2019 yılı bütçesinde de devam edeceği ve 117 milyar olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. 2002 yılından beri denk bütçe sözünü dahi ağzına alamayan AKP iktidarlarının faiz, döviz, kur ve ölü yatırımlar sonucu geldiği bu nokta ekonomik iflas olarak değerlendirilmektedir. Aynı şekilde daha işin başlangıcında 2019 yılı bütçesi için toplam açık 93,6 milyar olarak planlanmaktadır. Bu da oluşacak bütçe açığının borç ile karşılanacağı anlamına gelmektedir. Sonuç olarak 2019 yılı bütçesi; üretimi, verimliği, adil bölüşümü ve faizsiz ekonomik modele geçişi sağlamadığı gibi faizci, rantiyeci kapitalist sistemi besleyen ve vatandaşa borç, iflas ve yıkım getiren bir bütçedir. Bunların reçetesi ise faizin olmadığı, adil bölüşümün esas alındığı, adil ekonomik düzene geçmektir."