Saadet Partisi'nden Başkan Büyükerşen'e tebrik ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen tebrik ziyaretlerini kabul etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti İl Yönetimini ağırlayan Başkan Büyükerşen'i bu kez de Fesih Bingöl başkanlığında Saadet Partisi İl Teşkilatı ziyaret etti. Başkan Büyükerşen'i kazandığı başarıdan dolayı tebrik eden Fesih Bingöl, Büyükerşen ve ekibine yeni dönemde başarı dileklerinde bulundu. Bingöl başkanlığındaki Saadet Partililer ulaşım, kent içi trafik ve imar konularında Başkan Büyükerşen ile görüş alışverişinde bulundular.

Eskişehir'in ve Eskişehirlinin yararına olan her türlü görüş ve öneriye açık olduklarının altını çizen Başkan Büyükerşen, nazik ziyaretleri dolayısıyla Fesih Bingöl ve yönetimine teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler