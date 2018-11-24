Saadet Partisi'nden Bütçeye Eleştiri

Saadet Partisi Edirne
İl Başkanı Ali Demirkıran, 10 Aralık
'tan itibaren TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak 2019 bütçesini eleştirdi.
Demirkıran, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilerek 10 Aralık'tan itibaren Genel Kurulda görüşülmeye başlanacak 2019 bütçesinde yatırımlara öngörülen miktarın 65 milyar lira, faizin ise 117 milyar 300 milyon olarak öngörüldüğünü belirtti.
Bütçesinde yatırımlara ve faize öngörülen miktarlarda büyük bir dengesizlik olduğun ileri süren Demirkıran, şunları kaydetti:
"Böyle bir bütçeden ne hayır gelir. Tasarruf bütçesi böyle olmaz. Cumhuriyet tarihinin en derin ve yapısal krizi ile karşı karşıyayız ama böyle bir dönemde önlem alınması gereken tedbirlerin başında gelen bütçe doğru dürüst kullanılamıyor. Böyle bir bütçe ne tasarruf bütçesi olur ne de krizi önler. Bunun içinde yol, köprü, hastane ve enerji yatırımları yer alıyor ama bunların maliyetleri bilinmiyor. Bakanlar da bunlarla ilgili açıklama yapmaktan kaçınıyorlar. Halbuki devletin kasasından para çıkmadan yapılan projeler sağlıklı gitmiyor, devlete yük oluyor."
Edirne,10 Aralık,Saadet Partisi
24 Kasım 2018 Cumartesi 12:17