Saadet Partisi'nden İslahiye'de Aday Tanıtım Toplantısı

Saadet Partisi
Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tongüç
, Gaziantep
'in İslahiye
ilçesinde partisinin aday tanıtım programına katıldı.
Tongüç, Demokrasi Meydanı
'nda düzenlenen mitingde, ilçe halkıyla beraber olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Tongüç, yerel seçimlerin genel seçim havasında götürülmeye çalışıldığını belirterek, "Bir iktidar değişmeyecek ama sanki öyle bir hava var ki, öyle bir cepheleşme üzerinden horoz dövüşüne iş dönüştürüldü ki artık neyin ne olduğunu anlayamaz hale geldik. Oy işi çok mühim bir meseledir. Vekalet meselesidir." diye konuştu.
Tongüç'e, Saadet Partis'nin Gaziantep
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet İslam
ve İslahiye
Belediye Başkan adayı Bekir Durdu
ile partililer eşlik etti.
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Kaynak: AA