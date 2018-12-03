Saadet Partisi'nden Tüm Siyasi Partilere İlginç Çağrı: Metrobüs Durağına Koşalım

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, tüm siyasi partilerin İstanbul il başkanlarına çağrıda bulundu. İstanbul'un sorunlarını çözmek için çağrıda bulunan Sevim, "İstanbullular gibi bizde koşar adımlarla metrobüs durağına koşalım. Oturabilmek şöyle dursun, kendimizi metrobüsün içine atabilmek için yarışalım." dedi.

'SIKIŞ-TIKIŞ YOLCULUK YAPALIM'

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, "Buradan İstanbul'u idare edenlere ve tüm siyasi partilerin İstanbul İl Başkanlarına açık çağrımızdır" diyen Sevim şunları söyledi:

"Gelin sizleri, Cevizlibağ'da ki İl Başkanlığı'mızda ağırlayalım. Kahvelerimizi içelim ve İstanbul'u konuşalım! Saatler iş çıkışına denk geldiğinde, İstanbullular gibi bizde koşar adımlarla metrobüs durağına koşalım. Oturabilmek şöyle dursun, kendimizi metrobüsün içine atabilmek için yarışalım. Sıkış-tıkış bir ortamda yolculuk yapalım. Biz de nefes bile almakta zorlanalım."

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim

'İSTANBULLUNUN ÇİLESİNE SİZ DE ORTAK OLUN'

Sevim son olarak, "Bunu yapalım ki, İstanbullunun çilesine siz de ortak olun. Bunu yapalım ki, ulaşımın sadece çakarlı ve alttan ısıtmalı araçlarla sağlanmadığına siz de vakıf olun. Bunu yapalım ki, şehrin makam odalarından yönetilemeyecek bir yer olduğunun siz de farkına varın." diye konuştu.