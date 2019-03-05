Saadet Partisi'nin Belediye Başkan Adayları Tanıtıldı

Kaynak: AA

Saadet Partisi Gaziantep İl Başkanlığınca, belediye başkan adayları tanıtıldı.Kente bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet İslam ve ilçe başkan adayları hazır bulundu.İslam, konuşmasında, belediye başkanlığını kazanması durumunda hayata geçireceği projelere değindi, belediye kaynaklarının kullanımında israfın önüne geçeceklerini ifade etti.Mehmet İslam, kentsel dönüşüm projelerine ağırlık verileceğini ve "otopark sorunu"nu raylı sistemli "akıllı otopark" ile çözeceklerini söyledi.İslam, tüm personeli kadınlardan oluşan doğum hastanesi kuracaklarını kaydetti.