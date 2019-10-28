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Saadet Partisi'nin eski lideri Mustafa Kamalak'ın oğlu İYİ Parti'ye geçti

Saadet Partisi eski Genel Başkanı Mustafa Kamalak'ın avukat oğlu Muhammet Furkan Kamalak, İYİ Parti'ye geçişini "Olmaktan mutlu olduğum yerdeyim" diye duyurdu.

28.10.2019 13:19Saadet Partisi'nin eski lideri Mustafa Kamalak'ın oğlu İYİ Parti'ye geçti

Türk siyasetinin önemli isimlerinden eski başbakan Necmettin Erbakan'ın 2011'deki vefatının ardından 2016'ya kadar iki dönem Saadet Partisi Genel Başkanlığı görevinde bulunan Mustafa Kamalak'ın avukat oğlu Muhammet Furkan Kamalak, İYİ Parti'ye geçti.

Oğul Kamalak 27. dönem seçimlerinde Saadet Partisi'nin Ankara 2. bölge 4. sıra milletvekili adayıydı.

Independent Türkçe'nin haberine göre İYİ Parti'nin ikinci kuruluş yıl dönümünü kutlayan oğul Kamalak, bu partiye geçişini şu sözlerle duyurdu:

"OLMAKTAN MUTLU OLDUĞUM YERDEYİM"

Kamalak yaptığı değerlendirmede Saadet Partisi hakkında olumsuz konuşmasının yanlış ve yakışıksız olacağını belirterek, İyi Parti'ye geçiş nedenini şu sözlerle açıkladı:

"Ancak yanlış olduğunu düşündüğüm bir takım şeylerden sonra bir şeylerin gerçekten kararlı, istikrarlı bir şekilde mücadele edenlerle olacağını gördüm."


Mustafa Kamalak, Saadet Partisi, İYİ Parti, Politika, Güncel

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