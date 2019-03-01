Saadet Partisi'nin Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hasan Hüseyin Uyar Kimdir?

Saadet Partisi'nin Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hasan Hüseyin Uyar oldu. Peki, Saadet Partisi'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Hasan Hüseyin Uyar kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

HASAN HÜSEYİN UYAR KİMDİR?

Hasan Hüseyin Uyar, Konya'nın Hadim ilçesi'nde 1975'te doğdu. Konya İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. Ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Uyar, Refah Partisi Konya ve İstanbul İl Gençlik Kolları'nda, Milli Gençlik Vakfı'nın çeşitli kademelerinde görev aldı. 2011 ve 2015 Genel Seçimlerinde Milletvekili Adayı oldu. Saadet Partisi İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkanlığı yapan Avukat Hasan Hüseyin Uyar evli ve 3 çocuk babasıdır. İngilizce ve Arapça bilmektedir. 24 Haziran 2018 genel seçimleri Saadet Partisi 27. dönem Konya 2. sıra milletvekili adayı oldu. Hasan Hüseyin Uyar, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.