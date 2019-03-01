Saadet Partisi'nin Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Kılıç Kimdir?

Saadet Partisi'nin Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Kılıç oldu. Peki, Saadet Partisi'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Ali Kılıç kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

MEHMET ALİ KILIÇ KİMDİR?

Mehmet Ali Kılıç, 1959 yılında Kızıltepe İlçesi Doyuran Köyü'nde doğdu. İlk ve ortaöğretimi Kızıltepe'de tamamladı. Mardin Eğitim Enstitüsü'nden mezun olan Kılıç, üniversiteyi Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde tamamlamıştır. Ayrıca İşletme Fakültesi'nde devam etmektedir. Kariyerine 1979'da eğitimcilikle başladı. 1987 yılına kadar Erzincan, Samsun ve Kırşehir illerinde öğretmenlik yaptı. Siirt, Elazığ ve Karaman illerinde Milli Eğitim Şube Müdürü olarak çalıştı. 1993 yılında Harran Üniversitesi'nde Daire Başkanı olarak görev aldı. Üniversitede kariyerinde hızla ilerleyen KILIÇ sırasıyla; Mühendislik Fakültesi Fakülte Sekreterliği ve Harran Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulundu. Harran Üniversitesi Genel Sekreteri olarak yükseköğretimin gelişmesinde önemli çalışmalar yürüttü.

YÜZLERCE SEMİNER ve EĞİTİM ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ

2003 yılında Kamu İhale Kurumu'na araştırmacı olarak geçiş yaptı. 2005 yılında da Kamu İhale Kurumu Başkanlık Müşaviri görevine yükseldi. Halen bu kurumda görevini sürdürmektedir. Akademik Araştırma ve Geliştirme Vakfı (ADAG) Üyeliği ve Harran Üniversitesi Geliştirme Vakfı Kurucu ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. "Toplumu Doğru Okumak" için sivil toplum çalışmalarına öncelik veren KILIÇ, Sosyal Etütler Derneği (SETÜD ) Kurucu ve Genel Başkanı, Yeni Eğitimciler Derneği Genel Sekreteri, Güneydoğu Anadolu Kültür Derneği (GAP-DER) Kurucu Üyesidir. Bu kuruluşlarda hazırlanan projelerin koordine edilmesinde etkin rol üstlendi. Sosyal Etütler Derneğinde Türkiye'nin farklı illerinde yüzlerce seminer ve eğitim çalışması gerçekleştirdi. Demokratik açılım kapsamında Kürt meselesi konusunda rapor hazırlattı. Avrupa Birliği sürecinde katılımcılık ve sivil toplumun etkinleştirilmesi faaliyetlerine ağırlık vererek projeler hazırladı.

BİRÇOK ARAŞTIRMADA GÖREV ALDI

Demokratik sistemin en temel unsurlarından olan "Sivil Anayasa" çalışmalarına ağırlık veren Kılıç, alanında sayılı akademisyenlerle birlikte 2007-2008 yıllarında "Yeni Anayasa Panelleri"ni gerçekleştirdi. Bu konudaki araştırmalarını bugüne kadar sürdüren Mehmet Ali Kılıç hazırladığı raporlarla yazılı basından da yoğun ilgi gördü. İdarecilik alanındaki tecrübelerini yeni üniversitelerin gelişimini destekleyici faaliyetler ve görevlerle pekiştiren Mehmet Ali Kılıç, Mardin Artuklu Üniversitesi Vakfı Ankara Çalışma Grubu üyesidir. Mehmet Ali Kılıç, evli ve 4 çocuk babasıdır. Saadet Partisi 27. dönem Mardin 1. sıra milletvekili adayı oldu. Mehmet Ali Kılıç, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.