Saadet Partisi'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Şahin

Saadet Partisi
'nin Ordu
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İdris Naim Şahin
, yerel seçim çalışmaları kapsamında kente geldi.
Şahin, Samsun
ile Ordu sınırında bulunan Akçay
mevkisinde partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı.
Otobüs üzerinden konuşma yapan Şahin, Ordulu hemşehrilerinin davetine icabet ederek memleketi için yeni bir yolculuğuna çıktığını söyledi.
Bugün saat 12.52 itibarıyla gerçekleştirdikleri buluşmanın, Orduluların iyiliği ve mutluluğu için başlamış bir hareket olduğunu ifade eden Şahin, "Bu yolculuk kişisel bir yolculuk değil, bu yolculuk bir kapı çalma yolculuğu değil, bu bütün değerli hemşehrilerimizin şahsıma yönelttiği değerli davetin, gönülden davetin karşı konulmaz karşılığıdır. Sizin davetinize icabettir." dedi.
Şahin, Ordu yollarında, yaylalarında, derelerinde, tepelerinde yürüyüşlerine onurlu şekilde devam edeceklerini belirterek, "Bugün sınırımızda başlattığımız bu buluşma buradan sonra Ünye
'mizden Fatsa
'mıza, Bolaman
'dan Yalıköy
'e, Medreseönü
'ne, Perşembe
'ye ve inşallah Altınordu
'muza kadar devam edecek. Bundan sonra sadece seçim öncesi değil, inşallah 1 Nisan
'dan sonra da şaka değil, gerçek olarak birlikteyiz." diye konuştu.
İdris Naim Şahin
, karşılamaya getirilen 3 kurbanın Çocuk Esirgeme Kurumu
, Ünye El Ele Derneği ve Kur'an kursuna verilmesini istedi.
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Kaynak: AA