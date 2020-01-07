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Temel Karamollaoğlu: Yerli otomobili neden elektrikli yaptınız? Benzinli yapmak daha kolay

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katıldığı televizyon programında gündeme dair değerlendirmelerde bulunurken yerli araca yönelik, "Yerli otomobili neden elektrikli yaptınız? Benzinli motoru yapmak daha kolay" eleştirisini yöneltti.

07.01.2020 10:57 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:09

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, KRT TV canlı yayınına konuk oldu. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, geçtiğimiz haftalarda tanıtımı yapılan yerli otomobile yönelik eleştirilerde bulundu.

"BENZİNLİ MOTORU YAPMAK DAHA KOLAY"

Türkiye'nin Otomobil projesi hakkında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "AK Parti 18 yıl sonra hala umut satıyor, hala. Elektrikli otomobilin şu anda gündeme getirilmesinin ne mantığı var? Arabayı beğenip beğenmemek değil, 2011 yılında da bir araba çıktı, yine bir model yapıldı. Ne oldu o? Neden bu kadar gecikildi. Şimdi yeniden bir araba. Onu da; 40 milyon dolar ödeniyor, dışarıya yaptırıyorlar. İşte 5 tane model olacakmış. Elektrikli motor ne ki? Biz bunu çok rahat yaparız zannettiler. Farkında değiller ki, elektrikli motorun arabaya tam olarak adapte edilmesi hala başarılamadı. Ayrıca maliyet sorunu da var. Basit bir motor değil. Benzinli motoru yapmak daha kolay, hazır. Hemen, talimat verildiği zaman yapılır" ifadelerini kullandı.

Temel Karamollaoğlu: Yerli otomobili neden elektrikli yaptınız? Benzinli yapmak daha kolay

Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi, TV, Güncel


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