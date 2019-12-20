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Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Asiltürk, Kayseri'de konferans verdi

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Kayseri'de "Hak, Adalet ve Kardeşlik" konulu konferans verdi.

20.12.2019 21:58 | Son Güncelleme: 20.12.2019 22:50 Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Asiltürk, Kayseri'de konferans verdi
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, 'de "Hak, Adalet ve Kardeşlik" konulu konferans verdi.
Asiltürk, Melikgazi Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen konferansta Müslümanlığın iyi öğrenilmesi gerektiğini bildirdi.
İslamı öyle gazete okuyarak, 1-2 kitap okuyarak veya anne babadan duyulan şeylerle öğrenilemeyeceğini aktaran Asiltürk, şunları kaydetti:
"Diyanet İşleri Başkanlığının İslamla alakalı birçok kitabı var. Gerçek İslamı anlatan kitaplar. Gerçek İslamı önce kendimiz öğreneceğiz, onu yaşayacağız sonra da etrafımızdaki insanlara anlatacağız. Bu zor bir şey değil. Olaylar başlarken önemi tam manasıyla kavrayamayabilir ama üzerinden zaman geçtiğinde o olayın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Milli görüş hareketi de bunlardan biridir. Milli görüş, insanlığın aşırı derecede bunaldığı, zulümler içerinde yaşadığı bir dönemde, bu zulüm dünyasından kurtuluş ve yeniden saadet dünyasına geçişin hareketi olarak başladı."
Konferansa, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcıları Mahmut Arıkan ile İlyas Tonguç, Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Nuri Ürkündaş, Anadolu Gençlik Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Korkmaz ve vatandaşlar katıldı.

Yüksek İstişare Kurulu, Saadet Partisi, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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