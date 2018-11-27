Saadet Partisi Zonguldak İl Başkanlığından Ziyaret

27 Kasım 2018 Salı 16:31



27 Kasım 2018 Salı 16:31

Saadet Partisi Zonguldak İl Başkanı Sadık Kar ve yönetimi kurulu üyeleri, Türk Kızılay'ı Zonguldak Şubesi Başkan Vekili Murat Uzun'u ziyaret etti.Kar, ziyarette yaptığı konuşmada, Uzun'a yeni görevinde başarılar dilediğini söyledi."Bu görev değişikliğiyle inşallah daha hayırlı, daha güzel işlere ve çalışmalara imza atılmasını temenni ediyoruz." diyen Kar, "Rabbim görevinizi hayırlara vesile kılsın. Zonguldak'ımıza yeni bir hayat vermek ve sıkıntılı olanlara imkan tanımak konusunda adım attırsın." dedi.Uzun da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.