Saadet Partisinden 22 Kişi İstifa Etti, 11'i AK Parti'ye Geçti

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Bingöl'ün Genç ilçesinde Saadet Partili 22 kişi istifa ederken, Genç İlçe Başkanı dahil 11 kişi ise AK Parti'ye geçiş yaptı.31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde geçici aday listelerinin Yüksek Seçim Kuruluna teslim edilmesinin ardından Saadet Partisi (SP) Genç İlçe Başkanı Fikri Karagöz'le birlikte 22 kişi partiden istifa etti. Kendisinin haberi olmadan ilçeden belediye başkan adayı gösterildiğini belirten Fikri Karagöz, "Bende ilçe seçim kuruluna gittim ve yetkimin olmadığını söylediler. Bende partideki birimlerimizle telefon görüşmesi yaptım ve yetkimin elimden alındığını öğrendim. Bende bununla birlikte istifa kararı aldım. 11 kişiyle AK Parti'ye geçiş kararı aldık" dedi.AK Parti İlçe Başkanlığına giden SP'den istifa eden grup, AK Parti Genç Belediye Başkan adayı Mehmet Zeki Dirik ve İlçe Başkanı Bilal Sağlar tarafından rozet takılarak AK Parti'ye kabul edildi.Parti binasında açıklama yapan AK Parti Genç Belediye Başkan adayı Dirik, "İstifa edip partimize dahil olan başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz. Bizim gücümüze güç kattınız. Biz de elimizden geldiğin sürece bütün vatandaşlarımızı kucaklayacağız, ayrım yapmaksızın. Herkes bizim başımızın tacıdır" diye konuştu. - BİNGÖL