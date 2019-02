Saadet Partisinden '28 Şubat' Açıklaması

Kaynak: İHA

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, 28 Şubat Post-Modern Darbesiyle ilgili bir açıklama yaptı.İl Başkanı Özay İlhan, ülkemizin belli aralıklarla muhtıra, modern, post modern girişimlere maruz kalındığını belirterek, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin de bunun bir tezahürü olduğunu söyledi. Başkan İlhan, "Kuşkusuz 28 Şubat, Başbakan Erbakan Hocamızı alaşağı etmek için yapılmıştı. Çünkü Erbakan Hoca eski iktidarlardan farklı bir dil kullanıyordu. Türkiye'yi batının uydusu olmaktan çıkaracak; Afrika'dan Asya'ya, Anadolu'dan Batıya uzanacak olan bir İslam Birliği projesinin peşindeydi. Erbakan'ın iktidara gelmemesi için her yolu deneyen batılı müstekbirler bunu başaramayınca Hocayı iktidardan düşürmek için içte ve dışta kendilerine işbirlikçi arayışına girmişlerdi. Bunu hayata geçirmek için kartel medyası dediğimiz gazeteler ve televizyonlar her gün irtica yaygarası koparmaya başladılar. Sahte şeyhler, üniversitelerdeki başörtüsü yasakları, eski kasetler, camiye giden çocuklar her akşam ana haberlerin ana gündemiydi. Bu baskıyı hisseden sözüm ona uyanık muhafazakarlar da kendi konumlarını garanti etmenin telaşıyla 'Beceremediniz, çekin gidin', 'Başörtüsü furuattandır' gibi hezeyanlar içinde bulundu. Tam 22 yıl geçti, 28 Şubat üzerinden. Bazılarına göre bin yıl sürecek denilen bu süreç, Hocanın öğrencilerinin iktidara gelmesi ile bitti. Erbakan Hocanın öğrencileri onun projelerini devam ettiriyorlar. Gerçekten öyle miydi? Bizim tanıdığımız Erbakan Hoca asla ABD ile birlikte sınır ötesi bir operasyona ortak olmadı ve olmazdı. Faize dayalı bankacılık sisteminin kar rekorları kırmasına tahammül edemezdi. Avrupa Birliği kapılarında ev ödevi için beklemezdi. Asla ve asla ırkçılık ve mezhepçilik yapmazdı. Borçlanarak yol, köprü, tüneli viyadük, yüzme havuzu, spor salonu, havalimanı yapmayı bir maharet saymazdı" diye konuştu. - VAN