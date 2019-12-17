Haberler » Politika » Saadet Partisinden asgari ücrette 'yoksulluk sınırının dikkate alınması' talebi - Haberler

Saadet Partisinden asgari ücrette "yoksulluk sınırının dikkate alınması" talebi

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç, "Asgari ücrette hedefin açlık sınırı değil, yoksulluk sınırı dikkate alınarak konuşulması gerekiyor.

17.12.2019 13:52 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:52Saadet Partisinden asgari ücrette
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç, "Asgari ücrette hedefin açlık sınırı değil, yoksulluk sınırı dikkate alınarak konuşulması gerekiyor." dedi.
Kılıç, partisinin 'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, çeşitli konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
2020 bütçesinin işsizliğe çare olamayacağını savunan Şerafettin Kılıç, bütçenin, asgari ücretlinin, işçinin, memurun, emeklinin ve işsizlerin sorunlarına çözüm üretmekten uzak olduğunu iddia etti.
Kılıç, asgari ücretin tek başına bir işçiyi geçindirmediğini belirterek, şunları söyledi:
"Aileleri ile birlikte düşünüldüğünde toplumun önemli bir parçasını oluşturan bu insanlar için asgari ücret, yoksulluk ve açlıktan başka bir anlam ifade etmiyor. Asgari ücrette hedefin açlık sınırı değil, yoksulluk sınırı dikkate alınarak konuşulması gerekiyor. Aslında bir işçinin çalıştırılabileceği en düşük ücret olan asgari ücret, özünde bireyin yemek, barınma, ısınma, ulaşım gibi temel ihtiyaçlarını karşılama iddiasındadır. Ancak ne yazık ki Türkiye şartlarında durum böyle değildir."

Şerafettin Kılıç, Saadet Partisi, Asgari Ücret, Balgat, Politika

Kaynak: AA

Politika

Son Dakika Haberleri

15:31 13 ay önce evlatlık olduğunu öğrenip yollara düştü - Haberler
15:27 200 Lira ile 1 adet sigara almak istedi, yakayı ele verdi - Haberler
15:27 Jandarmadan definecilere suçüstü - Haberler
15:25 13 ay önce evlatlık olduğunu öğrenip yollara düştü - Haberler
15:25 Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
15:16 Bahçeli, "Gerekirse vekil veririz" diyen Akşener'e açtı ağzını yumdu gözünü: Siyasetin bir ahlakı olmalıdır - Haberler
14:57 İBB çalıştayında taksici ve UBER'ci olduğu belirtilen iki grup arasında gerginlik - Haberler
14:55 Sprey sıktığı otomobilde sigara içmek isteyince havaya uçtu - Haberler
14:40 8 kişilik aile, alev topuna dönen evlerini gözyaşına boğularak izledi - Haberler
14:40 Demir kapıya kafası sıkışan çocuk feci şekilde öldü - Haberler
17.12.2019 15:35:22