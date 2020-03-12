Saadet Partisinden İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü mesajı
Saadet Partisi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yılı dolayısıyla istiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle andı.
12.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:34
Saadet Partisi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yılı dolayısıyla istiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle andı.
Partinin sosyal medya hesaplarından, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yılı dolayısıyla yapılan paylaşımda, "Tarihteki şanlı yürüyüşümüzü, milletimizin bağımsızlık mücadelesini ve vatan sevgisini en veciz biçimde ortaya koyan İstiklal Marşı'mızın TBMM'de kabulünün 99. yıl dönümünü kutluyor, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Partinin sosyal medya hesaplarından, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yılı dolayısıyla yapılan paylaşımda, "Tarihteki şanlı yürüyüşümüzü, milletimizin bağımsızlık mücadelesini ve vatan sevgisini en veciz biçimde ortaya koyan İstiklal Marşı'mızın TBMM'de kabulünün 99. yıl dönümünü kutluyor, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Mehmet Akif Ersoy, Saadet Partisi, Politika
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