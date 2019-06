Saadet Partisine bayram ziyaretleri

Kaynak: AA

AK Parti, MHP, CHP, DP, BBP, İYİ Parti, Vatan Partisi, HDP, DSP ve HÜDA PAR heyetleri, Saadet Partisine bayram ziyaretinde bulundu.Saadet Partisi'nin Balgat'taki eğitim binasına gelen heyetleri, Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, Genel İdare Kurulu Üyesi Hüseyin Hacıabdullahoğlu ve Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Cebrail Gümüş ağırladı.Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Kadın Kolları MKYK Üyesi Nihan Turna Sakaltaş ve Gençlik Kolları MKYK Üyesi Sümeyye Bozkurt Çakar'dan oluşan AK Parti heyetinin ziyaretinde, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin konular gündeme geldi.Emrullah İşler, bir an önce seçimlerin sonlandırılması temennisinde bulunarak, Türkiye'nin artık kaybedecek vaktinin olmadığını belirtti.Türkiye'nin yer aldığı bölgenin ciddi meydan okumalarla, operasyonlarla karşı karşıya olduğuna işaret eden İşler, İslam coğrafyasında çok büyük sıkıntılar bulunduğunu dile getirdi.Türkiye'nin tüm zorlukları aşabileceğine inandığını ifade eden İşler, "Sıkıntılarımız oluyor, bazen sert tartışmalar, ihtilaflar oluyor. İttifak edeceğimiz çok husus var, ortak paydalarımız çok. İnşallah milletçe bunu başarıp güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.Doğan ise seçimin Türkiye'ye hayır getirmesi temennisinde bulunarak, "2015 yılından itibaren referandumu da dahil ettiğiniz zaman yedinci seçime gidiyoruz. İnsanlarımız bu anlamda seçimden yoruldular. Bir an önce hem içerdeki hem de dışardaki sorunlarımızı konuşabilmemiz lazım." diye konuştu.Ortadoğu'da çok büyük bir sıkıntı yaşandığına işaret eden Doğan, Türkiye'nin bu zor durumdan çıkışının ancak birlik ve beraberliğin çoğaltılmasıyla gerçekleşeceğini vurguladı. Doğan, "Bu anlamda bütün siyasilerin konuşmalarına, üsluplarına dikkat etmeleri gerekir. İnşallah İstanbul seçimleri Türkiye'nin normalleşmesine vesile olur." dedi.CHP, MHP ve İYİ Parti'nin ziyaretiGenel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Ankara İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Eda Yüksel'den oluşan CHP heyeti de Saadet Partisini ziyaret etti.Kaya, Türkiye'nin her zamankinden daha fazla huzura ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek sözlerini şunları söyledi:"Bu kadar ekonomik krizin had safhada olduğu, işsizliğin ve yoksulluğun en tavan yaptığı dönemde sevgiden ve adaletten yoksun bir bayram yaşıyoruz. Siyasi partiler birbiriyle kucaklaşıyor ama bu kucaklaşma eğer sevgiden ve adaletten yoksunsa bu sahte oluyor. Türkiye'nin kalıcı bir sevgiye ve adalet duygusuna ihtiyacı var. Adalet ve sevgi duygusu toplumda yok olursa bayramların yaşanması ve yaşatılması çok mümkün değil."Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya'dan oluşan MHP heyeti ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen başkanlığındaki heyet de Saadet Partisini ziyaret etti.Diğer partilerSaadet Partisine ayrıca Demokrat Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Hasan Aysal, DSP Genel Başkan Yardımcısı Dilara Tambova, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ercan Enç, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı İlknur Birol, HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir başkanlığındaki heyetler de ziyarette bulundu.Ziyaretlerde, yaklaşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.