Saadet Partisinin seçim bürosuna saldırıSaldırıda seçim bürosunun camları kırılarak içerideki eşyalar dağıtıldı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'nın Birecik
ilçesinde Saadet Partisinin seçim bürosuna saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından gece geç saatlerde düzenlenen saldırıda camlar kırılarak içerideki malzemeler dağıtıldı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Saadet Partisinin seçim bürosuna saldırı düzenlendi. Gece geç saatlerde kimsenin olmadığı sırada düzenlenen saldırıda partinin bayrakları yırtılarak camlar kırıldı, içerideki malzemeler dağıtıldı. Sabah
seçim bürosunu açamaya giden görevliler camların kırıldığını fark etti. İçeri giren görevliler, partinin bayraklarının yırtılıp malzemelerin dağıtıldığını gördü. ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, çevrede inceleme yaptı. Polis
, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Birecik, Şanlıurfa, 3. Sayfa
Kaynak: İHA