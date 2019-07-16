16.07.2019 16:35
Haberler» Güncel» Haber

Saadetdere'de metrobüs yangını

Saadetdere

Esenyurt'ta Beylikdüzü istikametine seyir halinde olan bir metrobüsün motor kısmında yangın meydana geldi.

Esenyurt'ta Beylikdüzü istikametine seyir halinde olan bir metrobüsün motor kısmında yangın meydana geldi. Görevliler tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, metrobüs yolunda trafik oluştu, vatandaşlar yürüyerek durağa ulaşmak zorunda kaldılar. Yangın, 15: 20 sıralarında Saadetdere Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beylikdüzü istikametine devam eden metrobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı dumanlar çıkmaya başladı. Dumanı fark eden yolcular metrobüs sürücüsüne haber verdiler. Aracın motor kısmında çıkan yangına metrobüs görevlilerince müdahale edildi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri de soğutma işlemi yaparken, metrobüs yolunda yoğun trafik oluştu. Kısa süre sonra yanan metrobüs görevlilerce çekilerek yol tekrar açıldı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Beylikdüzü, Esenyurt, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:16   Angela Merkel - Maya Sandu ortak basın toplantısı
18:15   FETÖ'nün yurt dışındaki 218 okulu Maarif Vakfı'nda
18:15   Son Dakika! ABD'den S-400'lerle ilgili yeni açıklama: Türkiye bizi hayal kırıklığına uğrattı
18:14   Hastanede jeneratör yandı
18:14   SAMSUN Traktör ile hafif ticari araç çarpıştı 2'si çocuk 9 yaralı - 1
18:14   Bursa'da S-400 maketli araç ilgi gördü
18:14   SPOR Kayserispor'da sakatlanan Eray İşcan ve Artem Kravets'in ARŞİV görüntüleri