16.07.2019 17:13
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Saadetdere'de metrobüs yangını

Saadetdere'de metrobüs yangınıİSTANBUL - Esenyurt'ta Beylikdüzü istikametine seyir halinde olan bir metrobüsün motor kısmında yanma meydana geldi.

Saadetdere'de metrobüs yangını
İSTANBUL - Esenyurt'ta Beylikdüzü istikametine seyir halinde olan bir metrobüsün motor kısmında yanma meydana geldi. Görevliler tarafından yangın kısa sürede söndürülürken metrobüs yolunda trafik oluştu, vatandaşlar yürüyerek durağa gitti.
Yangın, 15.20 sıralarında Saadetdere Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beylikdüzü istikametine devam eden metrobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı dumanlar çıkmaya başladı. Dumanı fark eden yolcular metrobüs sürücüsüne haber verdi. Aracın motor kısmında çıkan yangına metrobüs görevlilerince müdahale edildi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri de soğutma işlemi yaparken, metrobüs yolunda yoğun trafik oluştu. Kısa süre sonra yanan metrobüs görevlilerce çekilerek yol tekrar açıldı. Yoğunluk sırasında bazı vatandaşların durağa yürüyerek gittikleri görüldü. Saadetdere'de metrobüs yangını
Kaynak: İHA
Beylikdüzü, Esenyurt, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:05   Bodrum'da orman yangını; havadan ve karadan müdahale ediliyor
18:04   Köpeğe tekme atan şahıs kamerada
17:56   Kanyondaki ceset üzerinden oğluna ait kimlik ve fotoğraf çıkan baba Açıklaması
17:51   Metil alkolden ölenlerin sayısı 18'e yükseldi
17:49   Milas'taki yangında soğutma çalışmaları devam ediyor
17:38   "Şişman kadınlar cennete giremez" diyen papazı sahneden attı
17:24   Malatya'da yılanların dansı böyle görüntülendi