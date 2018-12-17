17 Aralık 2018, 10:56
»»

Saadettin Saran'la Aşk Yaşayan Emina Jahovic, Evlilik Sorusu Karşısında Utandı

Mustafa Sandal'dan boşandıktan sonra, iş adamı Saadettin Saran'la yeni bir aşka yelken açan Emina Jahovic, evlilik sorusu karşısında utandı.

Emina Jahovic 10 yıllık eşi Mustafa Sandal'dan geçtiğimiz haziran ayında boşandı. Sırp şarkıcı Emina, boşanmadan kısa bir süre sonra iş insanı Saadettin Saran'la aşk yaşamaya başladı.

BİR ARKADAŞIYLA KAHVE İÇTİ

Sadettin Saran ile güzel bir birliktelik yaşayan şarkıcı Emina Jahovic, önceki akşam Nişantaşı'daydı. Habertürk'ün haberine göre, bir mekanda genç bir erkekle kahve içip sohbet eden Jahovic'e mekan çıkışı yanındaki erkek arkadaşı soruldu.

"BANA ELBİSE DİKECEK"

Şarkıcı, "Kendisi modacım Amor Gariboviç. Bana özel bir gece için harika bir elbise dikecek. Onun ayrıntılarını konuşuyorduk" cevabını verdi.

UTANGAÇ TAVIRLAR SERGİLEDİ

Emina Jahovic, "Sadettin bey ile evlilik düşünceniz var mı? sorusuna utangaç tavırlar ile cevap verirken, "Şu an güzel gidiyor, bakalım" dedi.

Mustafa Sandal,Saadettin Saran,Emina Jahovic

YORUMLAR (16)
MUSTAFA ILGAZ: her gün de kuru pilav yenmezki, mustafa da sıkılmıştı zaten.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
RÜZGAR: Emina hanım bu kadar mı sıkıldın mustafadan boşanır boşanmaz zengin adam peşine düşmüş hiç çocuklarını düşmüyor kendi derdine düşmüş aptal kadın
Yayından Kaldır
9 0
Cevap yaz
  • RÜZGARA CEVAP : RÜZGAR ne neysen ise birilerini çocukları adına yadırgayıp hakaret etme hakkın kendi gören sana söylüyorum bir aptal kadın var sa oda seni doğuran kadındır bilgin olsun
    Yayından Kaldır
    0 0
TOSBA: Param olaydı da bende yiyeydim
Yayından Kaldır
3 2
Cevap yaz
.............: utanmayı biliyormu acaba
Yayından Kaldır
16 2
Cevap yaz
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın