Saadettin Saran'la Aşk Yaşayan Emina Jahovic, Evlilik Sorusu Karşısında Utandı

Emina Jahovic 10 yıllık eşi Mustafa Sandal'dan geçtiğimiz haziran ayında boşandı. Sırp şarkıcı Emina, boşanmadan kısa bir süre sonra iş insanı Saadettin Saran'la aşk yaşamaya başladı.

BİR ARKADAŞIYLA KAHVE İÇTİ

Sadettin Saran ile güzel bir birliktelik yaşayan şarkıcı Emina Jahovic, önceki akşam Nişantaşı'daydı. Habertürk'ün haberine göre, bir mekanda genç bir erkekle kahve içip sohbet eden Jahovic'e mekan çıkışı yanındaki erkek arkadaşı soruldu.

"BANA ELBİSE DİKECEK"

Şarkıcı, "Kendisi modacım Amor Gariboviç. Bana özel bir gece için harika bir elbise dikecek. Onun ayrıntılarını konuşuyorduk" cevabını verdi.

UTANGAÇ TAVIRLAR SERGİLEDİ

Emina Jahovic, "Sadettin bey ile evlilik düşünceniz var mı? sorusuna utangaç tavırlar ile cevap verirken, "Şu an güzel gidiyor, bakalım" dedi.